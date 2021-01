Nio annonce une batterie EV à semi-conducteurs de 150 kWh, rétrocompatible

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nio est souvent considéré comme «la Tesla de Chine», lançant un nouveau modèle, lET7, lors de lévénement Nio Day de lentreprise, ainsi que lannonce dune batterie à semi-conducteurs de 150 kWh.

Plusieurs choses sont intéressantes à ce sujet. Premièrement, le timing tombe juste au moment où Tesla lance sa disponibilité du modèle Y en Chine - il y a donc une saine rivalité ici, mais cest la nouvelle batterie qui est la plus importante.

Les batteries à semi-conducteurs sont généralement considérées comme le Saint Graal des futures technologies de batteries. Ils permettront une plus grande densité dénergie et une plus grande stabilité que les batteries à électrolyte actuellement utilisées. Cela signifie que pour le même espace donné, vous pouvez avoir plus de puissance, ce qui dans une voiture se traduit par une plus grande autonomie.

Nio ne proposera pas la nouvelle batterie avant 2022, il reste donc encore du temps, mais la nouvelle batterie de 150 kWh offrira 620 miles dans le nouvel ET7 à partir dune seule charge. Cest une gamme considérable et un bon pas en avant par rapport à loffre actuelle.

Ce qui est intéressant à propos de la stratégie de Nio, cest que les batteries sont compatibles avec un certain nombre de modèles - elles conviendront également aux ES8, ES6 et EC6, vous pourrez donc mettre à niveau votre voiture.

Nio vous permettra dacheter la voiture et de louer la batterie.Il est donc probable quà lavenir, vous puissiez transférer ce bail vers le nouveau type de batterie, échanger la batterie et profiter de lautonomie supplémentaire.

Bien sûr, cela est limité à la Chine, où Nio prévoit détendre ses installations de Power Swap Station jusquà 500 sites. Il sagit littéralement dune station déchange de batterie où vous pouvez conduire, appuyez sur quelques boutons et la machine changera la batterie de votre voiture pour une nouvelle unité dalimentation.

La chose à garder un œil sur - mis à part les machines de remplacement de batterie sophistiquées - sera la rapidité avec laquelle les batteries à semi-conducteurs peuvent être déployées à grande échelle. La plupart des constructeurs automobiles ont cette technologie de batterie en vue et nous devrions voir beaucoup de progrès au cours des deux prochaines années.

