(Pocket-lint) - Le gouvernement britannique cherchant à interdire les ventes de voitures neuves à essence et diesel à partir de 2030 , il y a un effort pour obtenir plus de points de recharge pour voitures électriques dans linfrastructure du pays. Louverture du premier parvis de recharge pour véhicules électriques du pays est une étape importante de ce voyage.

Le nouveau parvis est situé à Braintree, Essex, et est exploité par Gridserve. Cest lun des plus de 100 sites prévus pour les 5 prochaines années, alors que laccès à la recharge électrique saccélère.

Nous avons vu certains sites offrant un accès à plus grande échelle à des chargeurs de tp EV - notamment certaines des installations Supercharger de Tesla - mais cette nouvelle offre reproduit plus fidèlement loffre dune station-service traditionnelle.

Il y a 36 points de charge, capables de fournir des taux de charge allant jusquà 350 kW, ainsi que des magasins comme WH Smiths, Costa et Gourmade, une connexion Wi-Fi, une zone pour enfants, des salles de bains et un parking supplémentaire pour ceux qui nutilisent pas les chargeurs ou qui sarrêtent simplement. pour utiliser les installations.

Linconvénient de la recharge de voiture électrique est que cela prend du temps, plus longtemps que votre recharge de carburant liquide typique. Cela signifiera que les voitures qui sarrêtent sur les chargeurs seront probablement là pendant 30 minutes au moins pour obtenir une charge décente. Cependant, la prise en charge de vitesses de charge plus élevées signifie que la charge la plus rapide prise en charge par la voiture peut être utilisée.

Cela verra certaines voitures parcourir environ 200 miles dautonomie en 20 minutes, bien que le taux varie en fonction du véhicule.

Le site abrite également une batterie de 6 MWh, capable de stocker de lénergie et de stabiliser le réseau. Avec des stations solaires locales et distantes fournissant de lénergie, avoir une batterie signifie également que lénergie excédentaire peut être stockée - avec jusquà 24 000 miles disponibles à partir de cette batterie de stockage.

Le but du site est dutiliser le réseau solaire de Gridserve pour sassurer que le site fournit 100% dénergie nette zéro carbone, plutôt que de provenir uniquement dune centrale électrique au charbon. Le site Gridserve facturera 24p par kWh, donc une charge typique devrait coûter environ 10 £.

Écrit par Chris Hall.