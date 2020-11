Vous pouvez maintenant précommander le vélo électrique Serial 1 de Harley-Davidson

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le mois dernier, Harley-Davidson a dévoilé son premier vélo électrique , le Serial 1. À lépoque, la société na pas fourni trop de détails. Maintenant, cependant, il annonce quatre modèles, qui sont tous en précommande.

Harley-Davidson est lune des marques de motos les plus emblématiques au monde, mais il est un peu moins clair de savoir si cette valeur de marque se traduit en dehors de son secteur. Pourtant, il semble essayer quelque chose de nouveau sous la forme du vélo électrique Serial 1. Ce titre vient du nom dune filiale créée après quelques travaux de R&D au sein de Harley-Davidon - Serial 1 Cycle Company.

Ses quatre modèles Serial 1 sont appelés MOSH / CTY, RUSH / CTY Step-Thru, RUSH / CTY et RUSH / CTY Speed. Le MOSH / CTY est le modèle «le moins cher», à partir de 3 399 $. Vous pouvez lobtenir dans quatre tailles de cadre différentes. Il est livré avec une batterie amovible de 529 Wh qui fournit entre 35 et 105 miles et prend 4,8 heures pour se recharger. Il plafonne à 20 mph en mode assisté. Les trois autres modèles RUSH / CTY commencent à 4399 $.

Le modèle RUSH / CTY Step-Thru a la même batterie et la même vitesse de pointe que le MOSH / CTY. Il offre également une transmission à une vitesse avec une conception "pas à pas" (il manque la barre transversale supérieure) et un écran LED de 1,5 pouce qui affiche des informations telles que le mode de conduite, la vitesse, lodomètre, le niveau de la batterie et létat des phares. Vous pouvez obtenir cet écran sur tous les vélos Serial 1 sauf le MOSH / CTY dentrée de gamme.

Les modèles RUSH / CTY et RUSH / CTY Speed sont considérés comme les modèles les plus haut de gamme et sont pratiquement les mêmes, sauf que le modèle Speed atteint une vitesse de 28 mph, tandis que lautre va jusquà 20 mph. Les deux vélos ont une batterie de 706Wh qui prend 6,5 heures pour se recharger, et au lieu davoir une transmission à une seule vitesse, ils ont le système de changement de vitesse Enviolo Automatiq (transmission variable).

Le design de la moto ressemble en effet aux courbes et aux formes familières aux pilotes Harley du monde entier, tout en les amincissant évidemment avec un cadre beaucoup plus fin et plus léger. Il est conçu pour ressembler au premier vélo motorisé fabriqué par Harley-Davidson, jusquaux pneus blancs. Il a une chaîne flexible et une boîte entre ses pédales qui contient probablement le moteur.

La batterie est probablement dissimulée dans le cadre du vélo. Le RUSH / CTY commence à 4499 $, tandis que le modèle Speed coûte 4 999 $. Les trois premiers modèles de la gamme Serial 1 sont désormais disponibles en précommande , avec une livraison prévue pour mars prochain. Le modèle haut de gamme RUSH / CTY Speed arrivera lété prochain.

