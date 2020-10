Hummer EV supertruck fera 0-60 en 3 secondes, conduisez en diagonale

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - GMC a dévoilé le nouveau Hummer, donnant naissance à un supertruck électrique. Le Hummer, qui symbolisait auparavant lexcès automobile, est de retour - et veut dominer sur et hors route sous sa nouvelle apparence.

Le look du Hummer rappelle les anciennes versions de ce camion, mais il y a un lifting de lère spatiale, avec une barre lumineuse à LED avant et un indicateur de charge cool intégré. Il ne lésine pas non plus sur la puissance électrique.

Il utilise un système 800V, ce qui signifie quil peut charger à 350 kW, ce qui en fait lun des véhicules de recharge les plus rapides sur la route. GMC dit que vous vous éloignerez à environ 350 miles de la batterie et que le taux de charge vous donnera 100 miles en 10 minutes sur un chargeur. (Nous ne savons pas quelle est la capacité réelle de la batterie pour le moment.)

Le gros titre est que les moteurs vous donneront 1000 chevaux et accéléreront de -60 mph en environ 3 secondes, ce qui est effroyablement rapide - et clairement conçus pour démontrer que ce nest pas seulement le Tesla Cybertruck qui peut atteindre ces chiffres impressionnants.

Mais Hummer tient à souligner quil ne sagit pas simplement dun relooking électrique doux, cest un véhicule tout-terrain très performant, avec une charge de technologie pour y parvenir. Un ajout clé est la direction des roues arrière. Cela permettra un rayon de braquage plus serré et améliorera la maniabilité, mais grâce au mode Crabe, vous pourrez réellement conduire le Hummer en diagonale.

Dautres caractéristiques pourraient être ce que vous attendez dun champion du tout-terrain - une protection complète sous le corps, une suspension adaptative qui vous donnera jusquà 6 pouces de portance et une gamme de 18 caméras pour vous donner une vision complète autour de la voiture - y compris à lavant et à larrière sous.

Vous pourrez également soulever les panneaux de toit en verre et les ranger dans le coffre (coffre avant) afin que vous puissiez laisser entrer le soleil. Oui, nous sommes sûrs quil y aura beaucoup de gens sur les autoroutes californiennes torse nu dans le nouveau Hummer EV.

La production du nouveau Hummer EV ne commencera quà la fin de 2021 et nous nous attendons à en savoir plus sur les prix et les modèles disponibles plus près de cette époque. Ne vous attendez pas à ce que ce soit bon marché.

Écrit par Chris Hall.