Le Royaume-Uni sapprête à confirmer linterdiction précoce des voitures essence et diesel cette semaine

(Pocket-lint) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson confirmera cette semaine une nouvelle date pour linterdiction par le pays des nouveaux véhicules à combustibles fossiles, en la reportant à moins dune décennie.

Initialement prévu pour 2040, puis avancé de cinq ans dans les plans révélés en février 2020 , il sera à nouveau accéléré jusquen 2030, selon le Financial Times.

Il sagit de "relancer le marché des voitures électriques au Royaume-Uni", affirme le journal. Cela aidera également le pays à atteindre un objectif démissions nettes nulles dici 2050.

Le mouvement de la date sera probablement accueilli chaleureusement par les groupes environnementaux, mais avec la consternation dune industrie automobile déjà en difficulté, non seulement touchée par la perturbation du virus, mais maintenant potentiellement confrontée à une fenêtre de rétrécissement pour les produits existants.

"Bien que nous applaudissions à lambition, un calendrier aussi difficile serait insuffisant pour que lindustrie puisse effectuer la transition, menaçant la viabilité de milliers dentreprises et sapant les ventes des technologies à faibles émissions daujourdhui", a déclaré Mike Hawes, PDG de SMMT, plus tôt cette année.

Les ventes de voitures électriques ont augmenté jusquen 2020, la gamme et la variété de produits ont également augmenté à mesure que lindustrie va au-delà des modèles de voitures électriques halo coûteux et commence à proposer des véhicules électriques de différentes tailles et à différents niveaux de prix.

Mais les nouvelles technologies coûtent cher et, bien que les prix baissent, il y a toujours un grand écart entre les voitures à essence les plus abordables et les voitures électriques les plus abordables. Parfois, cest jusquà 10000 £ de plus pour le modèle électrique.

Dans le même temps, la situation autour de la charge saméliore . Linfrastructure mûrit, avec lapparition de nouveaux sites de recharge rapide et un nombre croissant de maisons construites avec une prise de charge incluse.

Nous attendrons lannonce officielle pour obtenir des éclaircissements sur la voie à suivre pour le Royaume-Uni, mais des recherches récemment publiées par le SMMT suggèrent que le public pensait que le passage à lélectricité dici 2035 était trop tôt, sans parler de 2030.

