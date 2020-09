Les véhicules électriques se réjouissent! Le 9 septembre est la toute première Journée mondiale des véhicules électriques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les véhicules électriques ont désormais leur propre journée de célébration, conçue pour sensibiliser aux opportunités que présentent les véhicules électriques et pour se concentrer sur la mobilité électrique.

World EV Day a des partenaires de nombreux fournisseurs de recharge et constructeurs automobiles, ainsi que dautres organisations impliquées dans l écosystème de la voiture électrique .

Pour célébrer ce nouveau jour, le ministère britannique des Transports a annoncé quil envisageait un certain nombre dinitiatives pour aider à promouvoir la motorisation électrique au Royaume-Uni.

Une partie de ceci est une extension du programme dessai de fourgonnette électrique de Highways England. Cela a été mis en place à Leeds et sera élargi avec un pot de 9,3 millions de livres sterling pour encourager les entreprises à essayer des alternatives électriques.

Le gouvernement a également promis 12 millions de livres sterling de financement pour la recherche, soutenant des concours axés sur le développement de nouvelles technologies de VE. Cela contribuera à développer des technologies de charge plus avancées, par exemple.

Au-delà de ces promesses en espèces, le ministère des Transports cherche également dautres moyens de promouvoir lutilisation de la voiture électrique, comme peindre les espaces de stationnement pour véhicules électriques en vert et augmenter les points de recharge dans les destinations et les supermarchés populaires.

«Que vous fassiez un voyage en famille ou que vous vous rendiez au travail, avec la large gamme de modèles à des prix compétitifs, il est maintenant plus rentable et plus pratique que jamais de conduire et de recharger un véhicule électrique», a déclaré Grant Shapps, secrétaire des transports.

"Ceci, combiné à notre soutien continu à la R&D, verra prospérer les PME talentueuses basées au Royaume-Uni, ainsi que plus de 6 000 emplois qualifiés créés dans tout le pays."

«Cest pourquoi, lors de la toute première journée mondiale consacrée à la célébration des véhicules électriques, je suis ravi dannoncer notre soutien sans faille pour un avenir des transports plus propre et plus vert.

Indépendamment de ce que fait le gouvernement, l adoption de voitures électriques augmente. Selon la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), les immatriculations de véhicules électriques à batterie ont augmenté de 157% par rapport à 2019.

Une grande partie de cela se résumera à une disponibilité accrue et à une gamme plus large de modèles. En 2020, nous avons vu lintroduction de modèles plus abordables et dune gamme de véhicules de marques établies. Cela, combiné à une sensibilisation accrue aux problèmes environnementaux et à la disponibilité croissante de points de recharge rapide à travers le pays, alimente le changement des véhicules à combustion conventionnels.

Écrit par Chris Hall.