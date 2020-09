Zap-Map lance Zap-Pay pour simplifier la recharge des VE à travers le Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Zap-Map propose une application pratique utilisée par de nombreux conducteurs de voitures électriques pour localiser les chargeurs publics. La société a annoncé quelle passait aux paiements, dans le but de proposer une seule application pour les gérer tous.

Le problème auquel les utilisateurs de VE sont actuellement confrontés est la fragmentation à travers le Royaume-Uni. Il existe de nombreux services de charge différents et chacun a besoin que vous utilisiez une application différente, que vous vous inscriviez à un service différent, que vous utilisiez des paiements par carte, des pré-paiements de compte ou que vous passiez par une autre collection de cerceaux pour obtenir la charge dans votre voiture.

Le seul service vraiment facile à utiliser est le réseau Supercharger de Tesla si vous êtes propriétaire de Tesla - mais si vous souhaitez recharger votre Tesla sur un autre réseau, vous êtes toujours confronté au même problème.

Zap-Pay visera à fluidifier le processus, vous permettant de localiser et de charger via une seule application. Ce sera une solution de paiement à la charge et vous naurez pas à vous inscrire à tous les services, il vous suffira dutiliser une carte de paiement via Zap-Pay. Vous naurez même pas à vous inscrire sur Zap-Map, bien que la société dise que le processus sera plus fluide si vous le faites.

Il y a cependant une route cahoteuse à venir, avec Zap-Map confirmant quEngenie est le partenaire de lancement du service. Initialement, Zap-Pay ne sera disponible que dans 10 sites à Stratford, Gloucester, Chepstow et Bristol, avant détendre la couverture de plus de 150 points de charge rapide à travers le pays dici la fin septembre.

Il a également été confirmé que ESB EV Solutions, LiFE et Hubsta seront inclus dans le programme à lautomne 2020, avec un déploiement plus large en 2021. Zap-Map affirme quil offrira une couverture inégalée à travers le pays.

Ce qui manque à lannonce, cest la confirmation de réseaux établis plus importants - Ionity, Polar, Instavolt ou Ecotricity - qui dominent dans de nombreux domaines. Cela dit, tout ce qui peut être fait pour aider les conducteurs de VE à recharger facilement leur véhicule lorsquils sont sur la route ou lorsquils visitent une nouvelle zone est une bonne chose.

Écrit par Chris Hall.