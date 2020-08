Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le ministère britannique des transports a officiellement demandé des preuves lors dune consultation sur les systèmes automatisés de maintien de voie (ALKS), une première étape vers létablissement de la position juridique des voitures autonomes sur les routes du Royaume-Uni.

La consultation se penchera spécifiquement sur les technologies derrière ALKS en vue de la manière dont ces systèmes seront intégrés dans le droit britannique à lavenir.

Lannonce décrit le système en disant: "Cette technologie est conçue pour permettre aux conducteurs - pour la toute première fois - de déléguer la tâche de conduire au véhicule. Lorsquil est activé, le système maintient le véhicule dans sa voie, contrôlant ses mouvements pendant de longues périodes. sans que le conducteur nait à faire quoi que ce soit. Le conducteur doit être prêt et capable de reprendre le contrôle de la conduite à linvite du véhicule. "

La plupart des conducteurs savent que de tels systèmes sont déjà largement disponibles sur les voitures actuelles et le sont depuis de nombreuses années, du ProPilot de Nissan au pilote automatique de Tesla - mais également généralement couverts par les systèmes de sécurité disponibles via le régulateur de vitesse adaptatif.

La nuance ici est dans le mot «délégation» - actuellement, de nombreux fabricants présentent ces systèmes comme une assistance à la conduite (ADAS), et il ny a aucun sens de délégation car vous devez garder le contrôle du véhicule vous-même, à tout moment. La consultation cherchera à changer cela en une situation où la technologie de la voiture est sous contrôle.

Ce qui est important à propos de cette consultation au Royaume-Uni, cest lincidence que cela pourrait avoir sur la législation, qui est lun des obstacles à lautorisation de véhicules correctement autonomes sur les routes.

"Lappel à preuves demandera si les véhicules utilisant cette technologie devraient être légalement définis comme un véhicule automatisé, ce qui signifierait que le fournisseur de technologie serait responsable de la sécurité du véhicule lorsque le système est engagé, plutôt que le conducteur."

Cette consultation porte donc moins sur la technologie, mais sur son impact sur la responsabilité. Actuellement, le conducteur est responsable du contrôle du véhicule même lorsquil utilise des systèmes comme le pilote automatique sur la Tesla, qui est lun des systèmes les plus avancés de ce type.

Tesla a vu un certain nombre daccidents très médiatisés mis en évidence parce que le véhicule a eu un accident en conduisant en pilote automatique. Le cas dun conducteur sinstallant dans le siège passager sur la M1 met en évidence à la fois la prouesse technique et la complication que ces systèmes posent. En vertu de la nouvelle législation, des systèmes de détection seront en place pour garantir que le conducteur reste dans son siège, que le conducteur reste attentif à la route et que toutes les données peuvent être accessibles en cas daccident, afin que les autorités puissent voir ce qui sest réellement passé.

Lannonce va un peu plus loin en précisant que plus tard en 2020, une consultation publique souvrira sur les changements nécessaires au Code de la route pour tenir compte des conclusions de cette dernière enquête.

Le ministère des Transports affirme que le processus "pourrait voir des systèmes sur les véhicules britanniques dici le printemps 2021". Bien que la technologie existe déjà chez de nombreux fabricants, elle pourrait entraîner un léger changement dans la façon dont elles sont mises en œuvre pour répondre aux exigences énoncées à la suite de cette consultation et des consultations successives.

Écrit par Chris Hall.