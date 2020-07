La dashcam Nextbase 622GW utilise What3Words pour vous localiser en cas durgence

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les forces de police et autres organisations de sauvetage utilisent de plus en plus What3Words pour localiser des personnes et maintenant Nextbase a apporté la technologie à une dashcam.

Le Nextbase 622GW à 399 $ / 249 £ est disponible auprès de Halfords au Royaume-Uni . Il offre un enregistrement 4K avec stabilisation dimage et commande vocale Amazon Alexa. De plus, il existe également un mode de stationnement intelligent qui démarre automatiquement lenregistrement sil détecte que votre voiture a été heurtée dans le parking - il na pas besoin de tirer de lénergie de votre voiture pour ce faire.

Bien que les appareils mobiles puissent, bien sûr, utiliser le GPS pour vous localiser - et partager ces informations est plus facile que jamais - les données GPS ne sont pas vraiment conviviales. Cest là quintervient What3Words, attribuant à chaque endroit du monde un code de trois mots facile à comprendre qui identifie votre emplacement à moins de trois mètres.

De plus en plus de services utilisent What3Words - l AA a annoncé à la fin de lannée dernière quelle utiliserait le service.

Vous pouvez également lire des images au super ralenti à 120 ips sur lécran de 3 pouces afin disoler exactement les images que vous souhaitez. Il y a aussi une vision nocturne améliorée. Bien sûr, vous pouvez également transférer des images sur votre appareil mobile et le 622GW comprend une connexion Wi-Fi 5 GHz pour des vitesses de transfert encore plus rapides vers les nouveaux téléphones.

Écrit par Dan Grabham.