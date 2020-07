Cupra el-Born ajoute un style sportif à la voiture électrique de Seat

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cupra a annoncé sa première voiture électrique, la Cupra el-Born. Oui, elle porte le même nom que la voiture électrique Seat également annoncée récemment, mais Cupra la revendique comme sa première, car elle se positionne désormais comme une marque indépendante.

Il y a beaucoup de choses que Cupra el-Born partage avec Seat el-Born. Comme de nombreux véhicules du groupe VW, il se trouve sur la plate-forme MEB - tout comme lAudi Q4 - et il va être assemblé dans lusine VW de Zwickau aux côtés de nombreuses autres voitures électriques du groupe VW.

Alors quelle est la différence? Cosmétiquement, il semble y avoir un peu plus de style sur le modèle Cupra que vous attendez. Cupra est une marque de performance et vous avez besoin de regards hachurés pour réussir ce positionnement.

Vous aurez également besoin dune conduite sportive et Cupra affirme que la voiture dispose dun système de contrôle dynamique du châssis (DCC Sport) sur mesure pour donner une conduite sportive dans toutes les conditions.

La société affirme également que la voiture est équipée dune batterie de 77 kWh, mais déclare quil sagit en fait dune batterie de 82 kWh, qui est de la même capacité que lAudi Q4. Nous ne savons pas exactement pourquoi il déclare ces deux valeurs, mais il indique que vous obtiendrez 500 km (310 miles) WLTP de celui-ci.

Cest une assez bonne performance, mais à part dire que lel-Born fera 0-50 km / h en 2,9 secondes, nous nen savons pas beaucoup plus sur la performance. Nous avons le sentiment que certains de ces chiffres sont limités en détail pour différencier les statistiques mises en évidence sur dautres véhicules MEB, car nous pensons que les performances de beaucoup dentre eux seront similaires.

Un coup dœil à lintérieur et la Cupra el-Born a adopté une partie du style intérieur de l ID.3 avec le petit écran du conducteur donnant aux choses un look ultra moderne.

Cupra dit que leur el-Born sera sur la route en 2021, alors que nous nous attendons à un afflux de voitures électriques .