Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le gouvernement britannique commencera à émettre des plaques dimmatriculation vertes spéciales pour les voitures électriques à partir de lautomne.

Le ministère des Transports déclare que les plaques ne seront disponibles que pour les véhicules zéro émission et seront signalées par un flash vert sur le côté gauche.

Les autorités locales sont encouragées à récompenser les conducteurs arborant les plaques vertes sur leurs voitures, en offrant des incitations, telles quun parking moins cher et une entrée gratuite dans les zones zéro émission.

"Une reprise verte est essentielle pour nous aider à atteindre nos engagements nets de zéro carbone tout en favorisant la croissance économique", a déclaré Grant Shapps, secrétaire aux transports.

"Les plaques dimmatriculation vertes pourraient débloquer un certain nombre dincitations pour les conducteurs et accroître la sensibilisation aux véhicules plus propres sur nos routes, montrant aux gens quun avenir de transport plus vert est à notre portée."

Il nest pas encore clair comment les nouvelles plaques dimmatriculation seront distribuées. Nous pensons quils seront automatiquement ajoutés aux nouveaux véhicules électriques au point de vente, mais rien nindique encore comment les conducteurs existants de voitures zéro émission peuvent mettre la main sur un ensemble et / ou sils doivent payer pour le privilège (au-dessus du prix de la plaque elle-même).

En plus de linitiative de plaque dimmatriculation verte, le gouvernement sest engagé à dépenser 12 millions de livres sterling pour financer la recherche sur lamélioration de la technologie de recharge des véhicules et des véhicules plus écologiques.