Le gouvernement britannique prévoit apparemment dintroduire un nouveau programme de mise à la casse conçu pour encourager les usagers de la route à échanger leurs voitures diesel et essence et à passer à des véhicules électriques.

Le programme pourrait voir les conducteurs recevoir jusquà 6000 £ pour leurs vieux véhicules, et pourrait être essentiel à la fois pour atteindre les objectifs environnementaux et pour relancer lindustrie automobile, qui a pratiquement cessé de fonctionner pendant que la situation sanitaire nationale se déroule.

Le Telegraph a le scoop et rapporte que Boris Johnson prévoit de dévoiler la politique dans un discours prévu pour le 6 juillet, parallèlement à dautres mesures destinées à aider léconomie britannique à redémarrer. Il sera apparemment rejoint par le chancelier, Rishi Sunak, pour une déclaration sur la santé de léconomie.

Le Royaume-Uni a déjà une subvention qui réduit le prix de nombreuses "voitures rechargeables" comme il les appelle, jusquà 3 000 £ - on ne sait pas comment ce programme de mise à la ferraille interagirait avec cela. Dans la version la plus optimiste, il est possible que vous obteniez les deux bonus pour réclamer un total de 9000 £, bien quil soit tout à fait possible que lun invalide lautre.

Étant donné que le Royaume-Uni vise maintenant à interdire la vente de toute nouvelle voiture à essence, diesel ou hybride dici 2035, il est néanmoins bon de voir quun programme est susceptible dêtre en préparation pour effacer également certains des véhicules plus anciens sur les routes, en faveur d’alternatives moins polluantes.

Sans confirmation officielle de la politique à ce stade, il restera également à voir quels détails accompagneront son annonce potentielle, si et quand elle arrivera.