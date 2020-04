MG cherche à combler une lacune sur le marché des voitures électriques avec la MG 5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

MG cherche à combler lune des lacunes du marché britannique et européen de la voiture électrique en alignant un parc électrique (break), appelé MG 5. Cela peut ne pas sembler extrêmement excitant, sauf si vous êtes le genre de personne qui a réellement besoin dun break.

Les voitures électriques sont apparues initialement dans le segment des berlines (berlines), caractérisées par des voitures comme la Tesla Model S et la Model 3 , ou des voitures comme la Hyundai Ioniq . Il y a eu une transition vers le segment populaire des SUV avec des modèles comme lAudi etron et la Jaguar i-Pace dans le segment premium et, plus récemment, nous avons vu des voitures urbaines plus petites comme la Honda e et la Mini Electric.

Là où le domaine fonctionne vraiment, cest en donnant la profondeur de démarrage. Alors que de nombreux VUS ont une capacité respectable à larrière, les domaines ont également eu lavantage, car vous navez pas besoin de les empiler jusquau toit pour accéder à cet espace. Les domaines sont idéaux pour ceux qui ont des familles, des chiens ou qui veulent emporter beaucoup de choses nimporte où.

MG a connu un certain succès avec sa première voiture électrique - la MG ZS EV - qui est lune des voitures électriques les plus économiques actuellement sur le marché britannique. On sattend à ce que la MG 5 cherche également à offrir un bon rapport qualité-prix, tout en occupant une position assez unique avec peu de concurrence.

Tous les détails nont pas été révélés, mais MG a déclaré vouloir introduire la MG 5 dans les salles dexposition dès que les restrictions actuelles seront levées. On ne sait pas combien cela coûtera, mais il est prévu - selon Autocar - davoir une batterie de 52,5 kWh, un moteur électrique de 114 ch et une autonomie de 261 miles et dêtre basé sur le Roewe Ei5 chinois.