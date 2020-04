Pourquoi les piles à combustible à hydrogène sont lavenir du transport durable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La technologie des piles à combustible est en développement depuis la fin des années 1800 et les piles à combustible à hydrogène existent depuis le début des années 1930. Cependant, ils nont jamais été aussi largement débattus quaujourdhui.

En effet, la technologie est presque à un stade où elle peut être utilisée dans des véhicules de consommation à grande échelle, avec des piles à combustible rechargeables capables de conduire des moteurs électriques et de maintenir zéro émission sans avoir besoin dêtre réapprovisionnée tous les 100-200 miles.

En bref, cest le Saint Graal pour le voyage en voiture durable et, par conséquent, un sujet idéal pour le mois de la durabilité de Pocket-lint .

Voici donc ce que nous savons sur la technologie des piles à combustible à hydrogène et si elle pourrait figurer dans votre prochaine voiture.

À certains égards, une pile à combustible est similaire à une batterie - elle fournit essentiellement un courant électrique.

Cependant, alors quune batterie stocke de lénergie, une pile à combustible génère la sienne. Il utilise une source de carburant - dans ce cas lhydrogène - qui réagit chimiquement avec loxygène de lair pour créer une charge électrique. Cette électricité peut ensuite être utilisée pour alimenter des machines ou, dans le cas des véhicules de consommation, soit alimenter directement le groupe motopropulseur, soit recharger une batterie rechargeable qui lentraîne par la suite.

Et, contrairement aux alternatives de combustion, les déchets du processus sont juste un peu de chaleur et deau (H2O). Il sagit donc dune technologie zéro émission bien adaptée à lavenir des voyages propres et verts.

En plus de zéro émission, lhydrogène est un carburant durable par rapport, par exemple, aux carburants fossiles. Il est même écologique à produire.

De nombreuses usines de production dhydrogène fonctionnent à lénergie solaire ou éolienne et utilisent lélectrolyse pour lextraire de leau - de leau de mer, même. Cette méthode a une empreinte carbone très faible et le gaz libéré dans lair lors de la fabrication est simplement de loxygène.

Lhydrogène pur produit de cette façon est idéal pour une utilisation à basse température, comme dans les piles à combustible pour voitures.

Bien sûr, toutes les usines de production dhydrogène ne sont pas entièrement vertes et certaines utilisent encore des combustibles fossiles dans le cadre du processus, mais il est à espérer que les méthodes électrolytiques pourront être augmentées à léchelle au fil du temps pour garantir que la chaîne entière devienne aussi zéro carbone que possible .

Un autre avantage de la technologie des piles à combustible par rapport à dautres rivaux à émissions faibles ou nulles est que les piles peuvent potentiellement produire beaucoup dénergie pour des appareils relativement petits. Cela signifie quune voiture utilisant lhydrogène comme source de carburant devrait être capable de parcourir des distances beaucoup plus grandes quun équivalent tout électrique.

Cependant, bien quil y ait des gains évidents pour lutilisation de lhydrogène comme type de carburant pour les voitures, il existe actuellement un obstacle particulier qui empêche les fabricants de commercialiser massivement des véhicules à hydrogène: laccessibilité.

Malheureusement, même si la technologie et les installations de production dhydrogène existent depuis des décennies, linfrastructure nest pas en place pour prendre en charge les voitures grand public à grande échelle. Il y a essentiellement un manque de points de ravitaillement.

Il ny a que 16 stations de ravitaillement accessibles au public actuellement disponibles au Royaume-Uni. Et la plupart dentre eux sont près de Londres.

ITM Power, lun des plus grands réseaux de ravitaillement en hydrogène du Royaume-Uni, prévoit dinstaller des capacités de ravitaillement en hydrogène dans trois stations supplémentaires cet été, mais cela naboutira quà 11 sites opérationnels - ce qui est loin dêtre suffisant pour considérer le carburant comme viable option consommateur en ce moment.

Un autre obstacle possible est la sécurité. Lhydrogène est un gaz hautement inflammable et son transport vers et linstallation de solutions de stockage sûres sont des entreprises coûteuses - du moins au début. Il y a des avantages en ce quil est non toxique, contrairement à lessence et au diesel, et se dissipe rapidement, mais il doit être manipulé avec soin, ce qui nécessite un équipement spécialisé que la grande majorité des stations-service conventionnelles ne prend pas en charge actuellement.

Le manque daccessibilité des consommateurs est clairement un obstacle majeur pour les constructeurs automobiles. Il est peu probable quils investissent massivement dans la production tant que linfrastructure nest pas en place pour soutenir leurs véhicules.

Cependant, il existe déjà quelques options disponibles sur le marché sur le marché, de Hyundai et Toyota. Et le BMW Group sest engagé à tester un prototype de voiture à hydrogène dans un avenir proche.

La Hyundai Nexo est actuellement une voiture de série commercialisée au Royaume-Uni. Bien quil vous coûtera un peu moins de 70 000 £, sa cote zéro émission lui permet de fonctionner en franchise de taxes.

Plus tard en 2020, la Toyota Mirai de deuxième génération sera dotée dun design élégant et dune portée potentielle allant jusquà 400 miles. Cest grâce à une batterie embarquée ainsi quau réservoir de carburant dhydrogène et aux piles à combustible.

Toyota sest également associé à BMW pour fournir la technologie des piles à combustible du concept i Hydrogen NEXT du groupe allemand, qui est actuellement en phase de test.

Il faudra encore un certain temps avant que BMW ne construise une voiture à hydrogène de production: "Au plus tôt dans la seconde moitié de cette décennie", a déclaré la société dans un communiqué.

Pour être juste, ce sont encore des débuts pour la technologie des piles à combustible à hydrogène - au moins pour une utilisation en voiture. Et, il est probable que nous devrons encore attendre plusieurs années avant que la technologie des piles à combustible à hydrogène ne rencontre le mélange magique daccessibilité et de disponibilité.

Mais heureusement, dans lintervalle, les constructeurs automobiles se sont engagés à poursuivre le développement de technologies 100% électriques, qui devraient leur être utiles jusquà ce que le véritable changeur de jeu arrive.