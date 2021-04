Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous envisagez de passer à une voiture électrique , vous nêtes pas seul. Bien que les moteurs à combustion constituent toujours la majorité du marché, les ventes et la disponibilité des véhicules électriques ont augmenté au cours de la dernière année.

Il y a beaucoup à considérer, mais ce nest peut-être pas aussi difficile que vous pourriez le penser.

Commençons ici. Ce nest pas parce quune voiture électrique na pas de moteur que cest bizarre. En fait, même si vous avez aimé conduire dans le passé, il ny a aucune raison pour que vous naimiez pas conduire une voiture électrique - ils ne sont en aucun cas bizarres.

Plutôt le contraire, en fait. Les voitures électriques sont en fait très agréables à conduire. Certains sont résolument futuristes dans leur approche, mais certains sont tout à fait conventionnels. Glissez-vous dans la Mini Electric ou l Audi e-tron et il y a très peu de différence avec la version à combustion en termes de qualité, de fonctionnalités ou de spécifications.

Certaines voitures électriques sont futuristes, comme la Tesla Model X, mais il existe maintenant une large gamme de voitures électriques pour répondre à tous les besoins et elles conduisent toutes en direct avec nimporte quelle autre automatique - mais sans turbo lag et beaucoup moins de bruit.

Lautonomie perçue est linconvénient le plus souvent cité des voitures électriques. Il est impossible déviter que même la voiture à essence la plus basique ait une plus grande autonomie que la plupart des voitures électriques. En ce qui concerne la portée, cependant, vous ne devriez pas laisser cela vous retenir.

Pensez aux 6 derniers mois dutilisation de votre voiture. Combien de fois avez-vous parcouru plus de 200 miles par jour? À moins que vous ne parcouriez beaucoup de kilomètres sur autoroute, votre conduite quotidienne ou même hebdomadaire est probablement à portée de la plupart des voitures électriques.

Cest la chose importante à comprendre: de quelle autonomie avez-vous besoin pour votre conduite habituelle, plutôt que de quelle autonomie auriez-vous besoin pour couvrir ce trajet que vous faites chaque année pour partir en vacances?

Il est impossible déviter que conduire pendant 4 heures, sarrêter pour faire le plein pendant 5 minutes et répéter le processus ne peut pas être égalé dans une voiture électrique. Mais à quelle fréquence faites-vous réellement cela?

Pour ceux qui souhaitent une plus longue portée et une charge plus rapide, Tesla est probablement la réponse - et le Tesla Model 3 savère populaire pour cette raison même. Les performances sont très bonnes et le prix nest pas trop cher, bien que des modèles récents comme le VW ID.4 présentent une alternative.

Donc, au point crucial: la recharge est à une voiture électrique comme le ravitaillement est à une voiture à combustion. Pour de nombreux propriétaires de voitures électriques, la recharge se fait à la maison. Toutes les voitures électriques se rechargeront sur une prise murale standard, mais en fonction de la taille de la batterie, cela peut prendre beaucoup de temps. Les voitures plus petites, comme la Mini Electric ou la Honda e , se rechargeront pendant la nuit à partir dune prise standard.

La solution la plus courante pour la recharge à domicile consiste à installer une boîte murale. Cela peut vous coûter environ 500 £ en fonction de ce que vous choisissez, mais il existe souvent des subventions disponibles pour réduire les coûts ou des offres des constructeurs automobiles pour aider à adoucir laccord lorsque vous achetez la voiture. Pour la plupart des gens, un chargeur de 7 kW peut être installé pour charger votre voiture 3 fois plus rapidement quune prise normale.

Oui, il y a une dépense initiale pour installer une wallbox, mais vous pourrez alors charger à partir de votre lecteur, sans avoir à aller nulle part. Cela se produit du jour au lendemain et les coûts sont minimes par rapport à lessence ou au diesel conventionnels. Cela pourrait signifier que vous dépensez des kilos pour recharger votre voiture, plutôt que dix fois ce montant dans une station-service.

La meilleure chose à faire est quune fois que vous avez une wallbox, elle fonctionnera avec nimporte quelle voiture électrique, donc si des amis viennent pour le week-end, ils peuvent également se recharger. Cela signifie également que vous quittez souvent la maison avec une charge complète plutôt quun réservoir à moitié vide.

Si vous ne pouvez pas recharger à la maison parce que vous navez nulle part sur la route pour garer la voiture, la recharge publique est la solution. Encore une fois, ce nest pas un obstacle à la possession de voitures électriques, cest juste quelque chose à considérer.

Oui, si vous vous garez dans la rue et que vous ne pouvez pas recharger à la maison, vous devez réfléchir un peu plus attentivement au moment et à la façon dont vous rechargerez votre voiture. Certains sites investissent dans des solutions de recharge sur rue, bien que celles-ci soient plutôt rares à lheure actuelle. Si vous vous rendez au travail en voiture, un nombre croissant demployeurs installent des bornes de recharge électrique - et cela pourrait résoudre votre problème.

Alternativement, il existe de nombreuses options de recharge publiques - mais elles commenceront à vous coûter plus cher quune wallbox. Vous trouverez peut-être des supermarchés proposant une recharge gratuite, bien quil sagisse souvent de chargeurs plus lents et utiles uniquement si vous magasinez pendant un certain temps.

Les meilleurs chargeurs publics sont les chargeurs rapides. Celles-ci se présentent sous diverses formes avec des vitesses croissantes. Il y a des chargeurs de 50 kW dans les parkings, les restaurants, les hôtels et bien quils vous facturent un peu plus pour lélectricité, ils rechargeront probablement votre voiture en environ 90 minutes.

Il existe également des chargeurs de plus de 100 kW qui rechargeront votre voiture en peut-être 45 minutesv ou moins. Ceux-ci se trouvent sur la plupart des autoroutes et incluent le réseau Tesla Supercharger . Alors que les propriétaires de Tesla peuvent utiliser lun des chargeurs publics, seuls les propriétaires de Tesla peuvent utiliser les Superchargers - et le réseau Supercharger est actuellement lun des meilleurs réseaux de charge. Pour ceux qui ont une Tesla, se rendre au Supercharger local pour une charge rapide complète est une alternative viable à la charge à la maison.

Il y a eu des voitures électriques chères. Les Tesla Model S et X, Audi e-tron et Jaguar i-Pace sont des exemples de voitures électriques plus chères que ce que beaucoup peuvent se permettre. Mais ils sont dans le segment haut de gamme et indéniablement en peluche.

Mais cela change lentement avec lapparition de beaucoup plus de variété. Oui, le coût initial est supérieur à celui dun équivalent essence ou diesel, mais les frais de fonctionnement sont alors bien inférieurs. À la croisée des chemins entre la gamme et le prix, vous trouverez des modèles comme le Hyundai Kona électrique, le Kia e-Niro ou le Kia Soul EV, qui parcourront tous près de 300 miles.

La Nissan Leaf e + se trouve également dans cet espace, tandis que la Honda e, la Mini Electric, la Renault Zoe et dautres sont plus abordables, avec une autonomie inférieure. Pour ceux qui achètent en location, vous paierez peut-être un peu plus pour votre voiture, mais vous paierez moins pour lalimenter.

Cest probablement lun des points les plus discutés autour des voitures électriques - le fait quil y a une énorme batterie chimique qui sy trouve et qui utilise des éléments de terres rares. En effet, la majeure partie de lempreinte carbone dune voiture électrique survient avant même quelle ne soit livrée à votre porte.

Cest vrai, mais ce nest pas le seul côté de largument, car la pollution de lair due aux émissions déchappement et à la poussière de frein est un énorme problème dans les centres-villes et sur les routes très fréquentées - et les voitures électriques nont pas démissions déchappement et utilisent les freins beaucoup moins fréquemment grâce à freinage récupératif.

Les fabricants veillent à utiliser de lénergie verte dans la production de voitures et de batteries, ce qui signifie que de nombreuses voitures électriques sont produites de manière beaucoup plus durable que les voitures à combustion ne lont été dans le passé. Cest quelque chose sur lequel VW est assez ouvert avec le lancement de sa voiture électrique ID.3 - et de nombreux autres créent des chaînes de fournisseurs plus vertes que dautres modèles dans le passé.

Il y a aussi largument selon lequel lélectricité provient des centrales au charbon, alors vous ne faites que transférer les émissions ailleurs. Oui, dans certaines régions du monde, la plupart de lélectricité provient de centrales au charbon, mais au Royaume-Uni, une grande partie provient désormais dénergies renouvelables - et de nombreux réseaux de recharge publics utilisent des sources vertes. Les propriétaires peuvent également opter pour des fournisseurs nationaux durables.

Bien sûr, il y a aussi la possibilité davoir non seulement une voiture électrique, mais aussi des panneaux solaires et une solution dénergie domestique (généralement fabriqués à partir de batteries de voiture électrique réutilisées), ce qui signifie que vous pouvez capturer et stocker votre propre électricité, donc vous êtes totalement éteint réseau, bien que cela entraîne des coûts substantiels.

Il ne fait aucun doute que les voitures électriques sont le plus grand changement que le monde de lautomobile ait connu en un siècle. Pour beaucoup, cest un changement dans la façon dont vous regardez votre voiture et - dans une certaine mesure - utilisez votre voiture. Limportant, cependant, nest pas de se concentrer sur ce que vous nobtenez pas et de vous concentrer sur ce que vous obtenez.

Pour certains dentre nous, au Royaume-Uni, il y a une date limite de 2030 pour la fin des ventes de nouvelles voitures à combustion, mais il ny a pas de quoi sinquiéter: les voitures électriques sont amusantes à conduire, elles sont connectées et modernes et remplies de nombreuses technologies intelligentes. . Si vous pouvez recharger à la maison, cest beaucoup plus facile que de devoir vous rendre à une station-service - en particulier pour ceux qui vivent à distance, pas seulement ceux qui vivent dans les villes.

Ainsi, plutôt que de rester accroché à quelque chose comme lautonomie, les voitures électriques nous donnent loccasion dembrasser le changement à venir.

Écrit par Chris Hall.