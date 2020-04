Interdiction de lessence et du diesel: ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le gouvernement britannique envisage dinterdire la vente de nouveaux véhicules à essence et diesel depuis quelques années. Cela devrait se produire en 2035.

Cela fait partie des plans du gouvernement pour sattaquer au problème de la pollution de lair et à limpact de plus en plus négatif de ces véhicules sur lenvironnement.

Les recherches du Centre de recherche sur lénergie et lair pur ont suggéré que la pollution par les combustibles fossiles entraîne au moins quatre millions de décès prématurés par an. Les véhicules sont clairement en partie responsables de ce problème, entre autres.

Linterdiction de lessence et du diesel fait partie du plan visant à résoudre ce problème. Voici tout ce que vous devez savoir.

Le plan du gouvernement dinterdire les voitures à essence et diesel se concentre sur la vente de véhicules neufs qui brûlent ces combustibles fossiles. Cela signifie que les nouvelles voitures et autres véhicules conventionnels seront interdits à la vente dici 2040 au plus tard. On pense que cela pourrait être plus tôt si possible - peut-être dici 2035.

Le plan consiste à faire en sorte que toutes les voitures sur la route soient à zéro émission dici 2050. La transition vers des véhicules à très faibles émissions a déjà commencé à certains égards, avec des zones spéciales à très faibles émissions qui seront déployées à Londres en 2019.

La politique interdira également les véhicules hybrides . Les hybrides sont des véhicules qui tirent leur puissance dun moteur à combustion traditionnel et dun système de batterie. Ces voitures ont encore une certaine consommation de carburant et donc des émissions - même à un niveau inférieur à celui des voitures traditionnelles. Ils sont également inclus dans linterdiction de sorte que vous ne pourrez pas en acheter un nouveau une fois les règles entrées en vigueur.

Le Royaume-Uni nest pas le seul pays à interdire les véhicules à essence et diesel. Dautres pays mettent également en œuvre des plans:

Le Danemark interdit les nouvelles voitures à essence et diesel dici 2030

La France interdit les nouvelles voitures à essence et diesel dici 2040

LIrlande interdit les nouvelles voitures à essence et diesel dici 2030

Les Pays-Bas interdisent toutes les voitures à essence et diesel dici 2030

La Suède interdit les nouvelles voitures à essence et diesel dici 2030

Le Costa Rica interdit les nouvelles voitures à essence et diesel dici 2050

LIslande interdit les nouvelles voitures à essence et diesel dici 2030

La liste continue de sallonger .

Linterdiction de lessence et du diesel vise la vente de voitures neuves. Cela ne signifie pas que vous devez acheter une nouvelle voiture électrique dici 2035 et abandonner votre véhicule à essence actuel avant cette date.

Cela ne signifie pas non plus que vous ne pouvez pas vendre votre voiture à essence ou diesel après cette période. Cela ne signifie pas non plus que le fait den posséder un deviendra illégal.

Le plan est conçu pour empêcher les constructeurs automobiles de produire plus de véhicules à combustibles fossiles - ce qui signifie moins sur les routes et moins de pollution aussi.

De toute évidence, tout le monde ne sera pas en mesure dacheter un nouveau véhicule électrique ou à émissions ultra-faibles dici 2035. Il est prévu quil y aura un programme de mise à la casse où vous pourrez échanger votre ancien véhicule à moteur à moteur pour une remise sur une nouvelle voiture. .

Ce programme sera également conçu pour aider les personnes à faible revenu ou qui vivent à proximité dune zone spéciale à émissions ultra faibles afin daider les gens à se déplacer encore. Il y a déjà un programme de mise à la casse géré par le maire de Londres pour cette raison.

Ces plans visent à encourager les constructeurs automobiles à sorienter vers la fabrication de véhicules plus électriques. Certaines marques expérimentent déjà des véhicules 100% électriques ou le sont déjà depuis quelques années.

Volvo, par exemple, prévoit que 50% de ses ventes seront entièrement électriques dici 2025.

Beaucoup de choses doivent changer dici là. Lun deux est le nombre de bornes de recharge publiques et la disponibilité des automobilistes sur les routes.

Le gouvernement britannique prévoit déjà dinvestir des centaines de millions de livres dans linvestissement dans linfrastructure des bornes de recharge, mais cela va clairement prendre du temps.

La loi de 2018 sur les véhicules électriques et automatisés a été introduite pour permettre au gouvernement davoir le pouvoir dexiger des stations-service, des aires de service dautoroute et plus encore pour introduire des points de recharge accessibles.

Zap-Map montre quil y a 18 000 points de recharge au Royaume-Uni au moment de la rédaction du présent document et que cela devrait augmenter entre le moment et lentrée en vigueur de linterdiction. On estime cependant que nous aurons besoin dau moins 25 millions de points de charge pour répondre à la demande future.

Linterdiction de lessence et du diesel vise la vente de véhicules neufs, donc théoriquement, linterdiction naura pas dimpact sur les voitures classiques de cette manière.

Cependant, il y aura sans aucun doute des effets dentraînement. On sattend à ce que la valeur des voitures à moteur à combustion traditionnelles diminue considérablement pendant et dans les années qui suivent linterdiction.

Avec de plus en plus de voitures électriques sur la route, le nombre de points de ravitaillement traditionnels commencera également à diminuer. Donc, si vous possédez une voiture classique, il pourrait être plus difficile de continuer à rouler. Des taxes plus élevées pourraient bien être mises en place sur les carburants fossiles pour décourager également leur utilisation, ce qui rendrait également plus coûteux le fonctionnement dune voiture classique.

Nous savons déjà que les zones à faibles émissions sont conçues pour pénaliser les véhicules très polluants, cest donc une autre considération.

Cela dit, avec la montée en puissance des véhicules électriques, il pourrait aussi y avoir une nostalgie croissante des voitures classiques dans les années qui suivent.

Bien que linterdiction des voitures à essence ne soit pas annoncée avant quelques années, il ny a aucun mal à simpliquer tôt et à acheter un véhicule électrique avant cette date.

Traditionnellement, les voitures électriques ont été beaucoup plus chères que leurs homologues à moteur à combustion, mais à mesure que la technologie a progressé, les coûts ont baissé.

Avec davantage de fabricants passant au tout électrique dans les années à venir, les prix devraient encore baisser.

Il existe de nombreux excellents véhicules électriques disponibles à lachat actuellement, certains étant comparables en termes de prix à leurs alternatives à base dessence.