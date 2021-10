Meilleurs véhicules Bond : les meilleures voitures, avions et plus des films

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque vous pensez aux films et aux véhicules de James Bond dans la même phrase, vous pensez probablement immédiatement à Aston Martin. Le mode de transport choisi par Bond a cependant inclus de nombreux autres véhicules au fil des ans. Certains bizarres et farfelus, donc tout simplement magnifiques.

Nous rassemblons les meilleurs véhicules des films de James Bond pour votre plaisir. Des Aston Martin rapides aux monstres high-tech.

Lotus Esprit S1

LAston Martin DB5 est peut-être la plus connue et la plus emblématique de toutes les voitures Bond, mais la Lotus Esprit S1 est peut-être lune de nos préférées. Après tout, qui ne voudrait pas dune voiture capable de rouler sous leau sans rouiller ni senfoncer dans les profondeurs ? De plus, il avait lair génial aussi.

En 2014, cette voiture a été mise en vente sur eBay pour la modique somme de 1 million de dollars .

LAlpine Sunbeam

Daccord, ce nest peut-être pas "la meilleure", mais cest la première voiture Bond. La Sunbeam Alpine nétait peut-être pas la plus sexy des voitures, mais elle avait du punch et a même été préférée par Stirling Moss.

Cette voiture a joué un grand rôle dans Dr. No de 1962 et a également été impliquée dans des poursuites en voiture classique. Il lui manquait les gadgets des autres voitures Bond, mais Bond a quand même réussi à lui donner du style.

Acrostar BD-5J

Lhilarant et mignon Acrostar BD-5J était un petit jet qui est apparu dans la séquence douverture dOctopussy en 1983 et a vu Roger Moore jusquà ses singeries habituelles.

LAcrostar était un véritable avion et est venu sous une forme de fabrication artisanale permettant aux pilotes de construire le leur. Cétait aussi une petite chose impressionnante, atteignant une vitesse maximale de 232 mph.

Citroën 2CV

Lun des véhicules Bond les plus improbables, la Citroën 2CV a ajouté une certaine hilarité au classique Bond de 1981, For Your Eyes Only. Il a été battu, brisé et impliqué dans une poursuite en descente classique qui la vu sauter par-dessus une voiture méchante dans le processus.

Bateau crocodile

Bond ne se limite pas aux voitures rapides et aux femmes rapides, il a parfois utilisé dautres moyens intéressants, hilarants ou ingénieux de se déplacer.

Dans Octopussy, Roger Moore a utilisé ce bateau dun homme déguisé en crocodile pour se faufiler. Tout à fait classique.

Toyota 2000 GT

La Toyota 2000 GT qui est apparue dans You Only Live Twice était une édition très spéciale dune voiture qui navait déjà vu quune série limitée. Seulement 300 de ces voitures ont été produites. Elle était considérée comme la première supercar japonaise et était considérée comme très amusante à conduire.

Celui qui est apparu dans le film était une fausse version à capote souple de la voiture classique. Vous ne pouviez pas acheter une version décapotable de cette voiture, elle a été conçue de cette façon uniquement pour le film Bond et certains disent que ce nétait le cas que parce que Sean Connery était trop grand pour le modèle standard.

BMW 750iL

La BMW Série 7 est connue pour être un véhicule de haute qualité et de luxe. Mais le 750iL de Bond était encore plus spécial. Non seulement il contenait le moteur V12 classique de 5,4 litres, mais il était également doté dun armement comprenant 12 roquettes, des distributeurs de gaz lacrymogène, un châssis renforcé et plus encore.

Le point culminant était probablement le système qui permettait à Bond de Pierce Brosnan de le contrôler à distance à laide de son téléphone.

Ford Mustang Mach 1

Les muscle cars américaines ne sont pas ce que lon attend dun agent secret britannique au volant, mais Bond a toujours été plein de surprises.

Dans Diamonds Are Forever, Sean Connery la utilisé pour échapper à la police dans une poursuite à grande vitesse dans les rues de Las Vegas. La scène classique consistait à voir Bond mettre la voiture sur deux roues pour descendre une ruelle étroite.

AMC Hornet

Le Hornet nest peut-être pas le plus sexy des véhicules Bond, mais il a réalisé lune des performances les plus mémorables de la série. Au cours de 1974 Lhomme au pistolet dor, Bond de Roger Moore a réussi un saut en tire-bouchon à 360 degrés sur un pont cassé tout en pourchassant Scaramanga.

Une cascade impressionnante qui a valu à la voiture une place dans le Guiness World Records pour avoir réalisé la "première spirale astro utilisée dans un film".

Jaguar CX75

La Jaguar CX75 est apparue dans Spectre en 2015, mais pas en tant que voiture de Bond mais plutôt en tant que celle de M. Hinx - lun des assassins travaillant pour Spectre.

Sept de ces voitures ont été fournies pour le film et ont apparemment été "construites autour dun cadre spatial construit selon les spécifications du Championnat du monde des rallyes". Le CX75 était équipé dun moteur turbo de 1,6 litre et dun moteur suralimenté soutenu par deux moteurs électriques, ce qui le rendait vif et astucieux.

Aston Martin Vanish

Bien quelle ne soit pas trop considérée dans le monde réel, cette voiture était assez impressionnante dans Meurs un autre jour. Non seulement il était rempli de gadgets et darmes habituels, mais il pouvait également devenir invisible dun simple clic sur un bouton. Qui ne voudrait pas de ça ?

Shooterz

LAston Martin DB5

Bien sûr, aucune liste des meilleurs véhicules Bond ne serait complète sans lemblématique Aston Martin DB5. Il est apparu dans divers films de Bond, dont Goldfinger, Thunderball, Goldeneye, Tomorrow Never Dies et Casino Royale.

Cette voiture emblématique était dotée de toutes sortes de gadgets, des lames de coupe des roues aux mitrailleuses intégrées dans les ailes avant et plus encore. Lune des voitures officielles a été mise aux enchères en 2010 et une autre a été vendue aux enchères chez Sothebys le 15 août 2019. Elle sest vendue 6 millions de dollars, et change.

Aston Martin V8 Volante

Une autre voiture Bond classique, cette fois de The Living Daylights. LAston Martin V8 Volante nétait peut-être pas lAston la plus élégante ou la plus intéressante, mais cétait quand même un cracker. Particulièrement intéressant avec la possibilité de faire jaillir soudainement le ciel et de déchirer les pentes enneigées. Lajout de propulseurs de fusée na fait que rendre le V8 Volante encore plus attrayant.

Petite Nellie

Dans You Only Live Twice, Bond a utilisé un autogire Wallis WA-116, amusant connu sous le nom de Little Nellie. Contrairement aux versions disponibles dans le commerce, celle-ci était équipée dune mitrailleuse, dun lance-roquettes et dun lance-flammes. Il a également été utilisé dans lune des seules batailles aériennes de James Bond.

Tuk-Tuk

Un autre véhicule Bond classique à ne pas sous-estimer. Bond a utilisé ce taxi à trois roues à Octopussy pour séchapper rapidement. Bien sûr, comme dautres véhicules de la série, ce Tuk-Tuk a emballé plus sous le capot quon ne sy attendait. Le résultat fut une brillante séquence de poursuite ironique à travers les rues indiennes.

Les meilleures voitures électriques 2021 : les meilleurs véhicules à batterie disponibles sur les routes britanniques Par Chris Hall · 7 Octobre 2021