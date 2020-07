Comment recharger ma voiture électrique?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La recharge est lun des principaux obstacles à ladoption des voitures électriques. La peur de ne pas pouvoir recharger la voiture, de ne pas trouver de chargeur ou de ne pas savoir comment il sintègre dans votre vie, peut dissuader les clients potentiels de considérer un véhicule électrique (EV) comme leur prochaine voiture.

Expliquons donc comment fonctionne la recharge des voitures électriques dans le monde réel.

Non pas du tout. La plupart des gens rechargeront leur voiture électrique à la maison pendant la nuit, la recharge publique nétant nécessaire que pour les longs trajets. Est-ce plus compliqué que de rouler dans une station-service? Oui cest possible.

Zap-Map - qui tient une base de données en direct du nombre de chargeurs au Royaume-Uni - indique quil y a plus de 11 000 emplacements de charge au Royaume-Uni, avec plus de 32 000 connecteurs (au moment de la rédaction). Ceux-ci se trouvent dans des endroits communs comme les parkings-restaurants, les centres commerciaux ou les stations-service dautoroute par exemple.

La solution la plus simple est la recharge à domicile, mais si ce nest pas quelque chose qui soffre à vous, alors des bornes de recharge dans les parkings publics ou sur votre lieu de travail peuvent lêtre. Cela dépend beaucoup de la façon dont vous souhaitez utiliser votre voiture et de la nécessité de la recharger à tout moment.

Il existe actuellement trois types différents de recharge pour les véhicules électriques (bien que les choses ne soient pas standardisées, il y a donc beaucoup de variations):

Lent (CA, 3 kW) - la plupart des voitures seront livrées avec un câble à 3 broches pour charger à partir dune prise murale domestique standard.

Rapide (AC, 7kW-22kW) - à partir dune boîte murale domestique ou dune station de charge publique, vous devriez obtenir un câble avec la voiture.

Rapide (CA, 43 kW; CC, 50-350 kW; Tesla Supercharger V3, 250 kW) - les chargeurs rapides que vous trouverez sur lautoroute, le câble est attaché au chargeur.

Il existe des chargeurs de courant alternatif (comme votre alimentation domestique) et des chargeurs de courant continu. Les chargeurs AC sont moins puissants, les chargeurs DC sont plus puissants.

Cependant, la voiture elle-même joue un rôle dans le taux de charge car elle contrôle le flux dénergie vers la batterie de la voiture via son chargeur embarqué. Cela signifie que la vitesse à laquelle une voiture individuelle se chargera, lorsquelle sera connectée à une source dalimentation, variera.

Par exemple, certains fabricants ( Audi e-tron par exemple ) proposeront une charge CA de 11 kW en standard et une charge CA de 22 kW en option. Ainsi, vous pouvez connecter votre voiture à un chargeur de 22 kW, mais il se peut quil ne charge quà 11 kW car le tarif auquel il se charge est régi par la voiture - vous devrez donc vérifier les petits caractères de votre voiture.

De même, bien quil y ait jusquà 350 kW de charge sur certains réseaux, de nombreuses voitures ne prennent en charge que 100 kW, de sorte quelles ne se chargeront pas plus rapidement.

Voici quelques exemples de vitesses de chargement de voitures courantes à différents taux:

Nissan Leaf (40 kWh): 3 kW - 21 heures, 7 kW - 7,5 heures, 50 kW - 60 minutes à 80%

Jaguar i-Pace (90 kWh): 3 kW - 30 heures, 7 kW - 12 heures, 50 kW - 85 minutes à 80%

Tesla Model S (100 kWh): 3 kW - 25 heures, 7 kW - 11 heures, 120 kW - 40 minutes à 80%

Rien dans la charge de la voiture nest absolu car il y a beaucoup de variables, comme la température ambiante, létat de la batterie et le nombre de personnes utilisant la station de charge, donc tout est une approximation. Il convient également de noter que les voitures varieront la vitesse en fonction du niveau de charge - jusquà 80% se rechargeront rapidement, avant de tomber à une charge plus lente pour les 20 derniers pour cent.

Votre voiture sera probablement livrée avec les câbles dont elle a besoin pour une charge domestique lente (cest-à-dire une prise à trois broches / UE à une extrémité) et une charge rapide CA, qui est généralement un câble détachable que vous connecterez au chargeur et à la voiture. Enfin, pour une charge CC rapide, le câble sera souvent attaché en permanence au chargeur - comme une pompe à carburant - il vous suffit donc de le connecter à la voiture.

Cependant, les connecteurs ne sont pas tous standard, mais beaucoup se ressemblent.

Il sagit de la norme de charge en Europe et il est probable que ce soit ce que vous obtenez sur une boîte murale domestique ou un chargeur secteur public comme vous le faites au supermarché. Votre voiture aura probablement une prise de type 2 et un câble de type 2 dans le coffre. Le type 2 sera généralement utilisé pour la charge CA à des taux lents et rapides.

Vous trouverez le Type 2 sur de nombreuses voitures - Hyundai Ioniq, BMW i3, Audi e-tron.

Cest lune des normes utilisées pour une charge rapide et cest la norme en Europe. Il est appelé "combiné" car le haut du chargeur est en forme de connecteur de type 2, avec quelques broches supplémentaires en bas pour le courant continu. Cela signifie que sur la voiture elle-même, un chargeur de type 2 se connecterait à la section supérieure pour la charge CA, mais le chargeur CCS rapide se connecterait également en bas pour la charge CC. Sagissant dune solution DC à charge rapide, le câble est connecté en permanence à la "pompe" du chargeur.

Parce que le Type 2 fait partie de cette connexion, vous trouverez souvent CCS sur ces voitures de Type 2 - Hyundai Ioniq, BMW i3, Audi e-tron.

CHAdeMO est un connecteur plus grand utilisé pour la charge rapide CC et vous le rencontrerez probablement sur la Nissan Leaf, ou comme illustré ci-dessus à droite, la Kia Soul EV.

CHAdeMO est lune de ces solutions de charge CC rapide que vous trouverez là où le câble reste connecté au chargeur rapide.

Tesla utilise également le connecteur de type 2 en Europe, mais cest une variante qui prendra en charge la charge rapide à partir dun compresseur Tesla. Cela signifie quil y a une prise qui utilisera la plupart des connexions, du compresseur à la connexion par câble à une boîte murale. Aux États-Unis, Tesla utilise un connecteur différent.

Le réseau Tesla Supercharger est conçu uniquement pour les voitures Tesla et même si vous pouvez potentiellement connecter une voiture avec une prise de type 2, vous ne pourrez pas la charger, car la voiture parle au Supercharger pour contrôler le processus de charge. Cependant, le plus récent Tesla Model 3 en Europe a un connecteur CCS, ce qui signifie que certains Superchargers Telsa ont également CCS, généralement marqué comme pour les propriétaires de Model 3. Notez que bien que le connecteur convienne à dautres voitures avec une prise CCS, sil ne sagit pas dune Tesla, il ne peut pas utiliser le réseau de charge de Tesla.

Il existe également un connecteur de type 1, bien quil soit plus ancien et peu utilisé. Cest sur le Kia Soul EV dorigine (et il y a un câble fourni qui sy connecte), mais le 2020 Kia Soul EV est passé au CCS.

Alors que de nombreux boîtiers muraux utiliseront un connecteur de type 2, il y a aussi le MK Commando, la prise industrielle, qui pourrait être utilisé comme connecteur source, en particulier en Europe où nous lavons vu proposé dans les hôtels. Dans ce cas, vous devrez le connecter à un câble de chargeur et devrez peut-être un adaptateur.

Les chiffres donnés pour une charge rapide ne vous indiquent que le temps quil faut pour atteindre 80%. La raison en est la santé de la batterie, car la partie "rapide" du processus ne se produit que jusquà 80%, les 20 derniers pour cent étant beaucoup plus lents. Cela permet de préserver létat de la batterie et déviter une surchauffe.

Au fur et à mesure que la voiture gère le processus de charge, le taux de charge diminue à mesure quelle se remplit, de sorte que les 20% restants prendront beaucoup plus de temps. Si vous chargez lentement, ce nest pas un problème car la batterie ne chauffera pas, mais sur une charge rapide, cela pourrait. Dans la plupart des cas, la batterie de la voiture dispose dun système de gestion thermique qui fonctionnera pour chauffer ou refroidir la batterie afin quelle reste dans la plage de température de fonctionnement optimale.

La recharge à domicile est le moyen le plus rentable de recharger votre voiture. Vous serez sur votre tarif intérieur pour les débutants et dans de nombreux cas, vous serez en mesure de dire quand la charge aura lieu ou non. Par exemple, vous pouvez dire à votre voiture de ne charger quen dehors des heures de pointe afin que vous soyez à un tarif inférieur.

Il existe différents types de boîtiers muraux, du 3kW de base au 7kW plus standard, il existe des modèles avec des câbles connectés ou ceux auxquels vous vous connectez. Un wallbox devra être installé par des professionnels et dans de nombreux cas, le coût sera subventionné par le constructeur automobile. Linstallation nest pas extrêmement coûteuse - vous pouvez obtenir une Wallbox à partir denviron 250 £ - mais dans certains cas, lachat dune nouvelle voiture vous donnera une subvention pour une installation gratuite de Wallbox.

Cest là que les choses se compliquent un peu. Il existe un certain nombre de réseaux de recharge différents au Royaume-Uni et en Europe auxquels vous pouvez accéder en public.

Dans la plupart des cas, vous aurez besoin dune carte ou dune application pour accéder au chargeur dun réseau particulier. Cela peut sembler déroutant, mais une fois que vous saurez ce que vous avez dans votre région et ce à quoi vous devez accéder, cela deviendra beaucoup plus clair.

Par exemple, le Polar Network vous facturera des frais mensuels (7,85 £) pour accéder à ses chargeurs, mais vous pourrez ensuite facturer gratuitement lélectricité que vous utilisez - mais il propose également des prix à la carte. , notamment sur son chargeur rapide. Vous obtiendrez une carte RFID pour taper sur les chargeurs et cest tout. Polar fait maintenant partie du groupe BP Chargemaster et est abondante dans le Sud-Est, mais moins dans dautres régions.

Les autoroutes du Royaume-Uni ont installé lautoroute électrique dEcotricity, ce qui vous oblige à vous inscrire et à utiliser lapplication sur votre téléphone. Cela vous permettra de démarrer et darrêter la facturation et de prendre en charge la facturation. Vous êtes facturé par kW que vous facturez.

Ionity, qui installe certains des chargeurs les plus rapides au Royaume-Uni et en Europe à 350 kW, vous permettra dutiliser lapplication sur votre téléphone pour vous connecter et payer.

Dautres réseaux, comme GeniePoint (courant dans le Sud-Ouest), vous obligent à vous inscrire, puis à utiliser une application Web via votre téléphone. Vous pouvez également enregistrer une carte RFID (il peut sagir de nimporte quelle carte, elle la relie simplement à votre compte), vous payez ensuite des frais de connexion de 1 £ par charge, puis par kW que vous prenez.

Pour le moment, la configuration de la recharge publique est pleine de variables. Lapproche la plus simple consiste à vous inscrire à quelques services que vous rencontrerez - Polar and Electric Highway par exemple - et à utiliser une application comme Zap Map pour vous aider avec les chargeurs locaux lorsque vous nêtes pas chez vous. Cela vous permettra également de voir si le chargeur que vous souhaitez fonctionne - car cela pourrait dicter litinéraire que vous choisissez ou où vous vous garez, par exemple.

Certains fabricants mettent également en place dautres systèmes qui permettront daccéder à différents réseaux de recharge différents (un peu comme Tesla), mais vous devrez examiner les spécificités individuelles de tout système que vous utilisez.

Le prix des voitures électriques est désormais fermement dans la catégorie abordable aussi, avec des modèles de base coûtant environ 20 000 £ et de nouveaux modèles de luxe offrant lexpérience pour sadapter à leur prix de 60 000 £ +. Le gouvernement britannique gère toujours le programme dincitation PICG qui vous permettra de gagner 3 500 £ sur le prix dune voiture électrique répondant aux critères fixés. Vous pouvez en savoir plus sur les critères applicables aux véhicules électriques et le montant que vous pourriez recevoir sur le site Web du gouvernement britannique .

En ce qui concerne les coûts délectricité eux-mêmes, cela dépendra des tarifs du réseau de charge ou de votre tarif électrique domestique (la maison est lendroit où la plupart des charges auront lieu, auquel cas, le Energy Saving Trust estime que vous paierez environ 2 à 4 £ par 100 miles. De plus en plus, il y a une poussée vers les panneaux solaires et le stockage dénergie domestique pour vous sortir du réseau - avec des goûts de Nissan et Tesla poussant tous les deux en option.

Il y a aussi moins de pièces mobiles, donc les coûts dentretien sont beaucoup plus bas, ce qui signifie quen moyenne, les voitures électriques sont moins chères à utiliser que les voitures à essence ou diesel. Vous navez pas non plus à payer de frais démissions et il existe également des allégements fiscaux pour les utilisateurs professionnels, de sorte que les véhicules électriques peuvent être beaucoup plus abordables à utiliser que les moteurs à combustion conventionnels.