Voitures autonomes: les niveaux de conduite autonome expliqués

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La conduite autonome est un terme auquel nous nous habituons lentement, avec l énergie électrique et hybride , alors que les véhicules du futur prennent le dessus sur les routes.

Nous sommes encore loin des voitures complètement sans conducteur, mais la technologie qui rend la conduite un peu plus facile - et plus sûre - fait son apparition dans les voitures sur les autoroutes.

Mais vous avez peut-être remarqué quil existe différents niveaux de conduite autonome, de 0 à 5. Mais que signifient-ils réellement? Laissez-nous vous expliquer.

SAE International (Society of Automotive Engineers) a publié le système de classification pour les six niveaux dautonomie différents en 2014, qui a ensuite été mis à jour en 2016 et 2018 sous le titre "Taxonomie et définitions des termes liés aux systèmes dautomatisation de la conduite pour les véhicules à moteur sur route".

Chaque niveau est classé selon le degré dintervention dun conducteur et le degré dattention quil doit être au volant dun véhicule autonome.

De plus en plus, ces niveaux sont évoqués autour de la discussion sur les fonctionnalités autonomes dans les voitures.

Il existe six niveaux dautonomie dans le système de classification, allant du niveau 0 au niveau 5:

Niveau 0: Un véhicule de niveau 0 pourrait être assis sur votre entrée en ce moment. Ils nont pas du tout de commandes autonomes ou autonomes, tous les aspects de la conduite devant être pris en charge par le conducteur, y compris la réaction aux dangers.

Niveau 1: L autonomie de niveau 1 est la plus répandue sur les routes aujourdhui. Il se réfère aux voitures qui ont des systèmes qui permettent à la voiture et au conducteur de partager le contrôle du véhicule. Le régulateur de vitesse adaptatif, qui contrôle la vitesse et la distance par rapport au véhicule qui précède, en est un bon exemple, car le conducteur doit encore prendre soin de la direction.

Une fonction daide au stationnement est également un exemple de niveau 1, car le conducteur doit contrôler la vitesse du véhicule pendant que la voiture soccupe de la direction.

Il existe une gamme de dispositifs de sécurité dans la plupart des fabricants qui offrent une certaine autonomie de niveau 1.

Niveau 2: Les voitures de niveau 2 ont des systèmes internes qui prennent en charge tous les aspects de la conduite: direction, accélération et freinage. Cependant, le conducteur doit être en mesure dintervenir en cas de défaillance dune partie du système.

Le niveau 2 est également appelé «sans intervention». Cependant, le conducteur est tenu de garder les mains sur le volant en tout temps et doit rester attentif aux conditions de la route.

Le pilote automatique de Tesla peut être considéré comme le niveau 2, car il peut vous maintenir automatiquement dans la bonne voie sur la route et vous garder à une distance de sécurité de la voiture qui vous précède dans un embouteillage. Le ProPilot de Nissan est également de niveau 2, comme dans la Nissan Leaf .

Niveau 3: Les véhicules de niveau 3 sont ceux qui peuvent être vraiment considérés comme autonomes. Souvent appelés véhicules «sans yeux», ceux qui tombent au niveau 3 peuvent permettre au conducteur de sasseoir et de se détendre car la voiture peut soccuper de tout pendant la conduite sur la route.

Les conducteurs sont autorisés à utiliser leur téléphone ou à regarder des films en toute sécurité, bien quils soient toujours tenus dêtre disponibles pour intervenir si nécessaire, donc sendormir nest pas une option.

LA8 dAudi a été la première voiture à revendiquer une autonomie de niveau 3, car elle peut prendre en charge tous les aspects de la conduite, dans un trafic lent jusquà 60 km / h. Cependant, cette mise à jour nest jamais arrivée à la voiture et a depuis été abandonnée car il sagit actuellement dune zone grise réglementaire: la question de savoir sil est légal de conduire sans les yeux est une autre question - actuellement, vous devez toujours contrôler le véhicule lors de la conduite sur les voies publiques.

Niveau 4: Les voitures de niveau 4 sont appelées "mind-off", car elles sont si capables que le conducteur nest pas du tout obligé dintervenir, vous pouvez donc vous endormir si vous le souhaitez.

Cependant, il existe certaines restrictions, car le mode de conduite autonome complet ne peut être activé que dans certaines zones géo-clôturées ou dans les embouteillages. Si la voiture nest pas dans une zone spécifiée ou dans un embouteillage, elle doit être en mesure de se mettre en sécurité si le conducteur nest pas en mesure de prendre les commandes en cas durgence.

Le meilleur exemple de véhicule de niveau 4 est le projet Waymo de Google . Les véhicules Waymo fonctionnent sans chauffeur depuis un certain temps aux États-Unis, bien quun pilote dessai soit à portée de main au cas où quelque chose ne va pas.

Niveau 5: Les voitures de niveau 5 sont celles qui ne nécessitent aucune interaction humaine, ce sont des véhicules entièrement autonomes. Des exemples de véhicules de niveau 5 sont les taxis robotiques ou le concept Aicon dAudi ci-dessus.

Nous sommes encore loin de mettre des véhicules de niveau 5 en production de masse, bien quElon Musk ait affirmé que Tesla serait prêt pour le niveau 5 en 2020.

Et, bien sûr, il ny a pas encore de structure législative pour le niveau 5.

Le géant du covoiturage Uber a signé un accord avec Volvo pour développer ensemble des véhicules autonomes. Volvo construira la voiture - et Volvo est connue pour son haut niveau de sécurité - et Uber la prendra ensuite, la bricolera et la mettra sur les routes sous la forme dun taxi autonome.

Nissan est un autre constructeur automobile qui sintéresse aux cabines autonomes et a commencé à tester son service Easy Ride à Yokohama, au Japon. Le plan est davoir un service de taxi autonome à part entière opérationnel à temps pour les Jeux olympiques de Tokyo cette année.

Comme nous lavons mentionné, Tesla souhaite également que votre voiture soit capable dêtre un taxi autonome lorsque vous ne lutilisez pas.

Dans la plupart des pays, les systèmes de conduite autonome sont testés sous certaines conditions, généralement avec des autorisations réglementaires spéciales. Les systèmes actuels - qui atteignent le niveau SAE 2 - sont classés comme système dassistance à la conduite (ADAS), ce qui signifie que le conducteur est légalement responsable du véhicule et doit garder le contrôle de la voiture à tout moment.

Une consultation a débuté au Royaume-Uni pour examiner la responsabilité juridique de ces systèmes, ce qui pourrait être considéré comme une première étape vers le changement juridique nécessaire pour obtenir des voitures autonomes sur les routes du Royaume-Uni.

Écrit par Chris Hall.