Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les voitures électriques sont déjà un pilier sur les routes, avec un nombre croissant de modèles 100% électriques disponibles à lachat dès maintenant . Leffet électrique est désormais pleinement en vigueur, les marques établies sengageant à offrir une gamme plus large de voitures électriques pures à lavenir, tandis que celles qui dépendent fortement du diesel voient leurs ventes faiblir - avec une échéance de 2035 dans des régions comme le Royaume-Uni pour arrêter. les ventes de voitures à combustion.

Les prix baissent, les modèles se diversifient et tout va de pair avec des investissements et un déploiement accrus des réseaux de recharge .

Mais quelles voitures électriques arrivent? Examinons de plus près ce que vous pouvez vous attendre à voir sur les routes au cours des prochaines années.

MG a déclaré quil apporterait une voiture électrique au Royaume-Uni dès quil pourrait rouvrir des salles dexposition. Actuellement, il ny a pas de lotissement électrique, ce qui comble une petite lacune dans les options disponibles, susceptible de plaire à ceux qui ont besoin despace de chargement accessible et aux promeneurs de chiens. Il semble être basé sur le Roewe Ei5 chinois, et nous nous attendons à une batterie de 52,5 kWh et une autonomie de 260 miles.

BMW a confirmé que la prochaine génération de BMW Série 7 comprendra une version tout électrique. Il ne sera pas exclusivement électrique car il y aura également des versions essence, diesel et hybride - mais on parle de deux versions, li7 et li7S. Ce dernier devrait disposer dune batterie de 120 kWh, de 660 ch et dune autonomie de 320 miles. BMW est sérieux au sujet des voitures électriques et il y a beaucoup à faire - la BMW i7 amènera les choses au niveau du luxe.

Le VW ID.4 sera le SUV électrique de VW, issu du concept concept ID.Crozz. Il a été dévoilé au Salon de lautomobile de Genève (annulé) en 2020, et les seuls vrais détails à ce sujet sont quil y aura une configuration qui vous donnera 310 miles de portée (500 km). Initialement, lID.4 sera à propulsion arrière, avec des versions à traction intégrale disponibles à lavenir. Il ny a pas de date de lancement ni de prix, mais nous nous attendons à 2021.

Le Spring est techniquement une voiture dexposition, mais nous soupçonnons que ce sera proche du modèle de production que Dacia produit. La société affirme que ce sera le véhicule électrique le plus abordable dEurope et que cela pourrait se limiter à la portée limitée de 125 miles (200 km). Cela ressemble à une refonte du Renault City Z-KE qui a été lancé en Chine en 2019. Il aura cinq portes, quatre sièges et devrait prendre la route en 2021.

Le lancement de la BMW i4 est prévu pour 2020 et sera installé sur le même système eDrive de cinquième génération que la BMW i3X et liNext (également prévu en 2021). Le modèle est ce que lon peut attendre dun BMW Gran Coupé, mais avec des dents massives et les détails du système eDrive ont déjà été confirmés.

Il y aura une batterie de 80 kWh qui se chargera à 150 kW et donnera une autonomie allant jusquà 370 miles. Les moteurs produiront 530 ch, donnant un temps de 0 à 62 mph de 4 secondes et une vitesse de pointe de 125 mph. Il ressemble et sonne exactement ce que vous voulez que votre berline BMW de milieu de gamme produise. Il sera sur les routes en 2021.

Renault a fabriqué lune de ses plus belles voitures électriques dans la Twingo ZE . Cette voiture urbaine compacte est conçue pour maintenir le prix bas, avec une batterie de 22 kWh - bonne pour 250 km (143 miles) - et un moteur de 60 kW, qui vous propulsera de 0 à 30 mph en 4 secondes, parfait pour la conduite en ville. Il ny a pas de mot sur le prix, mais nous avons déjà entendu dire quil ne venait pas au Royaume-Uni.

Bien que le Nissan Ariya soit un concept présenté au Salon de lauto de Tokyo 2019, le SUV électrique de Nissan contient une bonne quantité de substance. Tout dabord, il est installé sur le nouveau système à deux moteurs e-4ORCE de Nissan, qui fournira plus de puissance et de contrôle aux quatre roues. Ce système a été présenté au CES 2020, donc ce nest pas de la science-fiction, cest beaucoup plus réel. LAriya est proposé pour une version de production 2021, date à laquelle nous pourrions enfin voir Nissan lancer un SUV électrique.

La Fiat 500 a été relancée en tant que modèle électrique, obtenant une refonte par rapport au modèle 2007 qui a été vraiment populaire. Maintenant, il y a une batterie de 42 kWh et un moteur de 87 kW, réclamant 0-62 mph en 9 secondes, mais 0-30 en 3,1 secondes. Il prend en charge une charge jusquà 85 kW et vous donnera une portée de 199 miles (WLTP). Il y a quatre sièges, beaucoup doptions (y compris convertible) et il est disponible à la commande à partir de 29000 £.

Si vous vouliez une vision de lavenir, alors Tesla la peut-être livrée. Dévoilement du Cybertruck, voici la camionnette promise par Elon Musk, avec double cabine puis une baie de chargement à larrière. Le Cybertruck est accrocheur avec son design angulaire inhabituel. Sur le plan pratique, il se déclinera en trois versions différentes avec une portée de 250+, 300+ ou 500+ miles, avec le modèle haut de gamme, une version tri-moteur promettant un temps de 0 à 60 mph de 2,9 secondes. Tesla ne fait pas les choses à moitié. Il est disponible en pré-commande dès maintenant, livraisons attendues à partir de 2021.

La première Lexus électrique est une version à batterie de son SUV UX. Le nouvel UXe sera dabord lancé en Chine, avant de se rendre dans dautres régions en 2021. Il promet la conduite luxueuse que vous associeriez à Lexus, mais dispose dune batterie de 54,3 kWh qui, selon les déclarations, donnera 250 miles dautonomie. Elle ressemble à une grande voiture électrique, mais livrera-t-elle sur la gamme?

La deuxième voiture électrique dAudi a été dévoilée, les commandes souvrant en novembre 2019 pour la livraison 2019. La Sportback est basée sur le modèle e-tron existant dAudi, offrant deux versions, un modèle 55 et un modèle 50, le premier étant le plus puissant et le plus cher. et ce dernier positionné légèrement plus bas. Comme prévu, le-tron Sportback se concentre sur la qualité de la conduite et de lintérieur, Audi cherchant à offrir une expérience parallèle aux modèles ICE Audi. Le 55 vous donnera 270 miles de portée, charge à 150 kW et fait 0-62 mph en 6,6 secondes, plongeant à 5,7 secondes en mode sport. Cest une grosse bête, mais avec des looks plus sportifs et nous pouvons voir que cela est populaire auprès des cadres.

BMW a récemment dévoilé son SUV tout électrique Concept iX3, avec des images révélant à quoi on peut sattendre à ce que le modèle de production final ressemble à son lancement en 2020. LiX3 bénéficiera de la technologie eDrive de cinquième génération de BMW , qui met le moteur électrique , transmission et électronique de puissance dans une seule unité.

Il obtient également un moteur électrique de cinquième génération, spécialement conçu pour les véhicules dactivités sportives de BMW, qui produit 270 ch et jusquà 249 miles sur une seule charge basée sur le cycle WLTP. BMW a également déclaré quil prendrait en charge une charge rapide de 150 kW, ce qui signifie que la batterie peut être complètement rechargée en seulement 30 minutes.

LiX3 est un signe clair de la réaction de BMW à un marché en constante expansion, mais il est étrange que cela prenne trop de temps à lentreprise pour commercialiser le style de SUV indispensable avec un groupe motopropulseur électrique, étant donné que li3 a été vente depuis 2013.

Ford a maintenant dévoilé le Mach-E, sa voiture électrique inspirée de la Mustang. Lutilisation du nom Mustang - et de ces plis et lumières distinctifs du capot - donne au Mach-E un look sportif sur ce qui est vraiment un multisegment. Certains pourraient dire que ce nest pas une voiture de muscle, mais avec des chiffres prometteurs de 0 à 62 en moins de 5 secondes, une gamme de 280/370 miles (selon la version que vous obtenez) et des prix qui commencent à 40270 £, il y a beaucoup de raisons de sénerver. Ford a secoué la technologie intérieure avec un énorme écran central Tesla et un aspect et une sensation beaucoup plus propres que les modèles Ford précédents. La Ford du futur semble excitante - et les pré-commandes sont déjà ouvertes pour une livraison fin 2020.

VW avait longtemps dit quil allait avoir une famille complète de voitures électriques didentification et le Space Vizzion est ce que vous obtenez lorsque vous réunissez un break électrique ou un break. Cest tout à fait le look auquel nous ne pouvons pas nous empêcher de penser et alors que beaucoup se concentrent sur les modèles SUV ou crossover, leffet plus bas et plus long que vous obtenez dun wagon pourrait faire des merveilles pour les performances de cet EV, sans parler de lespace de démarrage. Cest un concept pour linstant, mais nous nous attendons à ce que cette Passat électrique (lavions-nous dit?) Soit disponible en 2021. VW dit 300 milles dautonomie, ce qui nest pas tout à fait les 600 milles que vous obtiendrez avec le diesel, mais nous navons pas besoin daller aussi loin pour promener le chien, alors nous allons tous faire face.

Fisker essaie de faire bouger les choses avec une gamme de voitures électriques de luxe. Le prochain à obtenir une révélation officielle sera le Fisker Ocean, prévu pour un dévoilement le 4 janvier 2020 - bien que les réservations pour le SUV électrique durable ouvriront le 27 novembre 2019. Les réservations se feront via et via lapplication, Fisker disant quil saute le traditionnel concept révéler et juste vous montrer la voiture. Il utilisera des matériaux recyclés et végétaliens, aura une batterie de 80 kWh et une autonomie de 250 à 300 miles.

Un Range Rover entièrement électrique est en préparation, sous le nom de Road Rover, car il sera légèrement plus axé sur la route que certains autres Range Rover. Il est censé se situer entre le Velar et lEvoque en termes de taille, donc cela ressemble beaucoup à la Jaguar i-Pace. On ne sait pas grand-chose actuellement sur ce quil pourrait offrir ou quand il pourrait apparaître.

VW est monté sur scène à lIAA 2019 - le salon de lautomobile de Francfort - et a dévoilé lID.3 tant attendu. Cest la première voiture dune série de changements radicaux pour lentreprise, qui cherche à électrifier lensemble de son portefeuille. LID.3 sera sur les routes en 2020 - les prix ne sont toujours pas fixés, mais "moins de 30 000 €" pour lentrée de gamme est la roue la plus proche.

Son intérieur futuriste, connecté, est livré avec trois options de batterie différentes, offrant cinq portes et se trouve dans une position de hayon compact, proche de la taille dune VW Golf.

La Taycan est la pure voiture de sport électrique de Porsche. Il existe en plusieurs versions - le Turbo et le Turbo S, le Taycan 4S, et enfin, il est question dune version à propulsion arrière à lavenir pour faire baisser encore le prix.

La Taycan est une voiture de sport à quatre portes, avec un intérieur numérique magnifique, mais reposant sur des fondations très rapides. Il y a un temps de 0 à 62 mph de 2,8 secondes pour le Turbo S, avec Porsche disant quil le fera encore et encore. Une grosse batterie de 93,4 kW se trouve dans le sol et peut charger jusquà 270 kWh, également très rapidement. Cela coûtera à partir de 115 000 £ pour le Turbo S et les commandes sont maintenant.

Le Volvo XC40 Recharge lance le programme EV de Volvo. Il est basé sur le même XC40 qui est sur la route depuis quelques années, bien quil exécute une nouvelle plate-forme dinfodivertissement basée sur Android Automotive. Il y a une batterie de 78 kWh, une sortie de 408 ch offrant un temps de 0 à 62 mph de 4,9 secondes et il prend en charge la charge de 150 kW.

La portée réelle devrait être denviron 250 miles, mais nous ne connaissons pas encore le prix - qui sera bientôt révélé car la recharge XC40 est prévue sur les routes en 2020.

Le premier véhicule électrique produit en série de la société japonaise sappelle le MX-30. La voiture est équipée dun moteur électrique entraînant les roues avant, qui a été conçu pour quun moteur rotatif puisse sy boulonner - ce qui signifie que des modèles hybrides devraient également être possibles pour les marchés concernés. Cest une plateforme dynamique.

En termes de design, lutilisation de portes suicide à larrière est un choix intéressant. Mais comme les passagers arrière ne pourront pas sortir sans que la porte avant applicable ne soit ouverte, cela pourrait être plus un gadget que génial. Attendez-vous à voir le MX-30 sur les routes européennes en 2020.

La voiture citadine à succès de Peugeot a été une grande star du salon de Genève 2019. Riffant le style des années 80 205 qui est le chouchou des journalistes automobiles, Peugeot a mis le chat parmi les pigeons en proposant une version à batterie électrique de 50 kWh, dès le lancement.

Seat rejoint le mouvement des voitures électriques avec lE-Born, du nom dune région de Barcelone. La voiture se trouve sur la plate-forme MEB de VW et devrait arriver en 2020, obtenant sa première apparition au Salon international de lautomobile de Genève en 2019 en tant que concept. Seat regarde une gamme de 420 km (260 miles), avec un temps de 0 à 62 km / h de 7,5 secondes. Il y aura 204PS du moteur 150kW et une batterie 62kWh.

Polestar - anciennement le bras de performance de Volvo - a été essaimée par les propriétaires Geely et a annoncé sa deuxième voiture, la Polestar 2 . Ce cinq portes Fastback EV offrira 500 km (310 miles) à partir dune batterie de 87 kWh, avec 408 ch et une transmission intégrale, tout en montrant de nombreuses caractéristiques du design scandinave. Cest également la première voiture à lancer Android en mode natif, avec une énorme tablette de 11 pouces au centre pour contrôler votre navigation depuis Google Maps et votre divertissement.

Les réservations sont actuellement ouvertes pour la voiture qui a un prix de départ indicatif de 39 900 €, bien que lédition de lancement (avec de nombreux ajouts de spécifications) sera disponible pour 59 900 €. Il ny a pas de confirmation des prix au Royaume-Uni, mais il sera largement disponible en Europe et aux États-Unis.

Byton a présenté à lorigine un concept de SUV EV , avec de grandes ambitions pour une start-up dans le segment des VE. Cela a maintenant mûri dans le Byton M-Byte, la production démarrant et cherchant à démarrer sur le milieu de 2020 - en Chine au moins. Le prix de 54 000 € semble assez agressif, mais il ny a pas grand-chose à dire à quelle version. Il existe des options à deux ou quatre roues motrices, ce dernier revendiquant une autonomie de 270 miles. Cependant, la plupart de la conversation concerne lénorme écran de 43 pouces qui se courbe à lintérieur.

LE-Tense est la version électrique de DS Automobiles de la nouvelle DS 3 Crossback. Ce modèle multisegment se trouve au milieu dune trappe et de modèles SUV compacts, offrant un design DS original. Les versions régulières seront lancées avant que lélectrique ne prenne la route, mais elles offriront les mêmes versions et options que les modèles à combustion. La batterie de 50 kWh promet 186 miles, mais pour le moment nous navons pas de date de lancement ni de prix pour ce modèle électrique.

LAston Martin Rapide E a été dévoilée au Salon de lautomobile de Shanghai en 2019, une nouvelle voiture de sport tout électrique limitée à 155 unités, donc ça va être rare. Il a une batterie de 65 kWh à partir de laquelle Aston dit quil parcourra plus de 200 miles, un temps de 0 à 62 de moins de 4 secondes et des performances reproductibles.

Il utilise un système 800V, avec une charge de 100 kW capable de vous donner une batterie pleine en moins dune heure. Les moteurs jumeaux produisent 610PS et entraînent les roues arrière. Les conducteurs obtiendront même un affichage numérique plutôt que des cadrans. Il est disponible sur commande dès maintenant.

La Lotus Type 130 ou Evija comme on lappelle, est une hypercar tout électrique limitée à seulement 130 modèles, mais ouvrant la voie aux futures voitures de production de Lotus. Il a été conçu pour des performances maximales, avec 2000PS et une batterie de 70 kWh qui vise à donner 250 miles dautonomie. Cependant, la voiture offrira une accélération fulgurante, et bien que Lotus nait pas donné de chiffres définitifs, elle atteindra 186 mph en moins de 9 secondes. Cette voiture coûtera 2 millions de livres sterling et les précommandes sont ouvertes, demandant un dépôt de 250 000 £.

Le Lightyear One est une berline de luxe qui ajoute des panneaux solaires au toit et au capot de la voiture, visant à donner au propriétaire un coup de pouce du soleil tout le temps - même en conduisant. Alors quune grande partie de la voiture est conventionnelle pour un véhicule électrique, les panneaux solaires supplémentaires donneront une augmentation de la portée de 12 km par heure (sous un bon éclairage). Cela pourrait signifier une recharge gratuite lorsque vous êtes stationné à la plage - bien quen hiver, vous devrez le charger plus. Cependant, le prix demandé pour le Lightyear One à durée limitée sera de 119 000 €, donc le solaire a un prix.

Nous savons tous que Tesla voulait lancer une autre voiture et le modèle Y se glisse dans lespace entre le modèle 3 et le modèle X, un SUV compact. Lintérieur se penche vers le modèle 3, tandis que la gamme offre 242 miles avec un temps de 0 à 60 mph de 5,9 secondes, sur le modèle le plus abordable. Il pourra accueillir sept personnes, sera livré avec des versions longue portée et performantes et prendra la route en 2020.

Dévoilée au LA Auto Show 2018, lAudi e-tron GT Concept présente la future voiture de sport électrique dAudi. Il sagit dun quatre places, alimenté par les mêmes batteries que les modèles e-tron ci-dessus (nous soupçonnons) et partageant beaucoup avec la Porsche Taycan. Audi a été assez ouvert sur le co-développement de le-tron GT et du Taycan, et nous nous attendons à beaucoup de similitudes techniques. Encore une fois, il figurait à lécran dans Avengers Endgame.

Les statistiques de performances suggèrent actuellement un système de charge 800V, 0-62 mph en 3,5 secondes et une gamme de 248 miles. Il y a un intérieur végétalien sur le modèle Concept, Audi disant quil veut pousser le message écologique encore plus loin. LAudi e-tron GT Concept sera sur les routes en 2020.

Rivian veut rejoindre le mouvement EV avec ce tout-terrain qui lui est propre. Il est conçu pour affronter les grands espaces, offrant une profondeur de pataugeoire de 3 pieds et un temps de 0 à 60 mph de 3 secondes. Pourquoi vous auriez besoin daller si vite hors route, nous ne le saurons jamais.

Rivian est un nouveau venu dans lespace EV, montrant ses voitures pour la première fois au Salon de lauto de Los Angeles en 2018 - il existe également une version camion / camionnette - et est disponible en pré-commande pour un dépôt de 1000 $. Nous serions tentés dattendre quils soient réellement sur la route avant de se séparer de tout argent.

Le Q4 e-tron fait deux choses. Il présente une version plus "sportive" du style coupé du SUV Q3 (de la même manière quun Q8 se rapporte à un Q7) et montre la grande poussée dAudi vers les voitures entièrement électriques. Il a été présenté en avant-première à Genève 2019 mais ressemble beaucoup à la dernière chose. Attendez-vous à une version de production à suivre bientôt.

Porsche a annoncé que le Macan allait devenir purement électrique - ce qui signifie que Porsche aura un SUV électrique. Il rejoindra les rangs de luxe des VUS SUV avec un penchant pour la performance, en utilisant le système 800 volts que Porsche utilise dans le Taycan, et assis sur la plate-forme PPE adaptée dAudi.

Pas grand-chose dautre nest dit pour le moment, mais le passage du Macan à lélectrique montre une réelle diversification du portefeuille Porsche. Il devrait entrer en production en 2020.

BMW est convaincu que liNext sera lancé en 2021. LiNext est un concept-car daspect - nous ne sommes pas sûrs que la cabine ouverte proposée soit réaliste - mais très sérieuse en termes de technologie. Le niveau 3 et au-delà du système de conduite autonome que cette voiture prétend offrir est en développement, tandis que la technologie de la batterie lest aussi.

Que nous obtenions une voiture qui ressemble à cela reste à voir - elle se situerait quelque part entre le X7 et le X7 en termes de taille - mais vous pouvez vous attendre à ce que le concept iNext évolue en voiture. Comme le dit BMW, la technologie de la conduite autonome sera lue en 2021, que la législation le soit ou non.

BMW a dévoilé le coupé concept i Vision Dynamics au salon de Francfort en 2017. Il présente une berline de taille moyenne, dans la gamme BMW i, qui sera probablement appelée i5 lors de son lancement en 2021. Elle est plus grande que la série 3 de la société. berline, mais plus petite quune Série 5 et conçue pour sasseoir entre les i3 et i8 dans la gamme électrique BMW i.

La voiture de taille familiale sera capable datteindre 60 mph en moins de 4 secondes, aller plus vite que 120 mph et pourra durer jusquà 372 miles sur une seule charge. Espérons quil arrive avec le même design futuriste affiché sur la version concept.

Un énorme point dinterrogation plane sur le frappant FF-91. Elle aurait dû être lancée en 2018 - après tout, cette voiture a fait ses débuts au CES début 2017 et la société a ouvert des carnets de commandes pour ceux qui souhaitent effectuer un dépôt. Mais depuis lors, Faraday a été menacé de faillite , a perdu une grande partie de sa main-dœuvre et le travail sest arrêté dans son usine. Pourtant, nous espérons que lentreprise réussira.

Le FF-91 a un énorme empattement de 126 pouces, mais cela fait un énorme intérieur. Le toit ouvrant panoramique, les fenêtres arrière et latérales utilisent du verre à cristaux liquides dispersés en polymère, sur lequel les passagers peuvent tapoter pour teinter les fenêtres et laisser entrer moins de lumière. Ne vous attendez pas à avoir un rétroviseur conventionnel à lintérieur, car Faraday Future la remplacé à la place avec un écran large. Il est utilisé pour afficher des images en direct dune caméra à larrière de la voiture, ainsi que des caméras sur les côtés, afin que vous puissiez tout voir autour de vous.

Une autre chose à jeter est la clé. Au lieu de cela, vous utilisez votre téléphone pour déverrouiller la voiture, ou si vous ne lavez pas avec vous, votre visage devient votre clé. Le FF-91 peut reconnaître individuellement chaque utilisateur et ajustera automatiquement la position du siège, la climatisation, les préférences de divertissement et les itinéraires de conduite en fonction de vos goûts.

Lunité dalimentation électrique de 1 050 chevaux accélérera à 60 mph en 2,39 secondes et aura une autonomie comprise entre 378 et 435 miles. Faraday Future dit que la batterie peut être complètement rechargée en 1 heure.

Porsche a dévoilé sa deuxième voiture tout électrique - derrière le Taycan - au Salon de lautomobile de Genève 2018. Appelée Mission E Cross Turismo, cest une voiture de sport à quatre places avec la Tesla Model S fermement en vue. Il ne peut pas tout à fait correspondre au mode ludique de la Model S 0-60 mph de 2,9 secondes, mais à 3,5 secondes, la Porsche ne sera pas laissée loin derrière dans une course de dragsters.

Le Cross Turismo sera une combinaison du Taycan (anciennement la Mission E) et de la Panamera, avec une hauteur de caisse plus élevée et des passages de roues plus durs.

Lun des points de vente les plus importants de la Mission E Cross Turismo est son temps de recharge. Porsche dit que vous pourrez obtenir 100 km de la Mission E Cross Turismo, à partir dune charge de seulement 4 minutes, plus rapidement que de faire bouillir une casserole de spaghetti. La portée totale dune batterie pleine devrait correspondre aux 310 miles du Taycan.

Le concept Porsche Mission E Cross Turismo est un domaine Porsche entièrement électrique

Skoda a son propre SUV électrique en préparation. Appelé pour linstant Vision E, le concept-car sera lune des cinq nouvelles voitures électriques de Skoda à être sur les routes dici 2025.

Il est basé sur les mêmes bases que la Volkswagen ID Cross et lAudi e-tron Sportback. Il est donc susceptible davoir une autonomie de 310 miles et une vitesse de pointe de 112 mph. Skoda na pas encore révélé de temps de 0 à 60 mph, mais il disposera dune unité de puissance de 302 ch, tous ces chevaux étant disponibles sur demande.

Deux moteurs, un sur chaque essieu, fonctionnent à lunisson pour fournir la puissance là où elle est nécessaire pour offrir une adhérence et une stabilité maximales. Les fonctionnalités technologiques intelligentes incluent la possibilité de se trouver automatiquement une place de parking et un parking, et de se déplacer dans les embouteillages ou sur les autoroutes.

Skoda suggère que lorsque la Vision E arrivera au début des années 2020, vous naurez pas besoin de la brancher, car il y aura un panneau de plancher de charge inductif qui peut être installé dans votre garage, mais si vous navez pas despace pour placé dans le panneau de plancher, un câble enfichable à charge rapide le ramènera à 80% en 30 minutes.

Un écran numérique remplacera le combiné dinstruments analogique et un écran tactile plus grand sera installé sur la console centrale pour gérer tout ce qui concerne linfodivertissement. Vous pourrez également recharger votre téléphone sans fil avec un chargeur dans chaque porte.

LID Buzz est le troisième véhicule électrique VW ID qui sera mis en vente en 2022. Il fait référence au Microbus historique de VW et pourra accueillir jusquà huit personnes, avec un intérieur qui peut être constamment changé. Il existe également un concept de cargaison, qui pourrait bien être lancé avant larrivée de tout modèle de passager, avec la demande croissante de transports propres au premier et au dernier kilomètre.

Deux moteurs électriques donneront à lID Buzz une puissance totale de 369 ch pour le propulser à 60 mph en environ 5 secondes. Il sera limité à une vitesse de pointe de 100 mph, aura quatre roues motrices et une autonomie de 372 milles. Vous pourrez recharger la batterie à 80%, ce qui, selon VW, suffira pour parcourir 298 miles en 30 minutes.

Comme les deux autres véhicules ID, le Buzz aura un volant rétractable pour permettre un mode de conduite autonome, et il aura des caméras montées à lextérieur à la place des rétroviseurs extérieurs conventionnels.

Il ny a pas de mot officiel sur le coût de lID Buzz lors de sa mise en vente.