Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les voitures électriques sont déjà un pilier sur les routes, avec un nombre croissant de modèles entièrement électriques disponibles à lachat dès maintenant . Leffet électrique est maintenant pleinement en vigueur, les marques établies sengageant à offrir une gamme plus large de voitures purement électriques à lavenir, tandis que ceux qui dépendent fortement du diesel voient leurs ventes ralentir - avec un délai de 2035 dans des régions comme le Royaume-Uni. ventes de voitures à combustion.

Les prix baissent, les modèles se diversifient et tout va de pair avec laugmentation des investissements et le déploiement des réseaux de recharge .

Mais quelles voitures électriques arrivent? Examinons de plus près ce que vous pouvez vous attendre à voir sur les routes au cours des prochaines années.

Hyundai Ioniq 5

Hyundai a taquiné des images de son prochain Ioniq 5. Le Ioniq 5 serait basé sur le concept Hyundai 45 présenté au salon automobile de Francfort 2019. Il devrait sagir dun nouveau véhicule électrique à batterie basé sur E-GMP et a promis dobtenir une première mondiale en février 2021.

Les futures voitures lectriques Kia

Kia a confirmé quun nouveau véhicule électrique à batterie de nouvelle génération sera annoncé au début de 2021. Il sera installé sur la plate-forme E-GMP, aura un design inspiré du crossover et plus de 500 km dautonomie. Ce sera le premier lancement sous la nouvelle marque Kia et nous soupçonnons quil sagira de la voiture connue en interne sous le nom de Kia CV et étroitement liée à la prochaine Hyundai Ioniq 5.

Prototype Renault 5

En cas de doute, roulez dans la nostalgie. Telle semble être lapproche que Renault veut adopter, en montrant un prototype de Renault électrique 5. Nous avons tous de bons souvenirs de ce classique, et cela irait en tête-à-tête avec la Mini Electric et la Honda e comme véhicule électrique compact pour les citadins. Sil vous plaît Renault, sil vous plaît, sil vous plaît, réinventez la Renault 5.

Audi Q4 e-tron

Audi a dévoilé deux versions du concept Q4 - le-tron et le Sportback . Il suit largement lexemple du modèle e-tron original, offrant deux styles de SUV électriques dans des tailles plus petites que le modèle existant. Cela élargira la gamme vers la taille Q5. Une autonomie de 279 miles est revendiquée à partir dune batterie de 82 kWh pour les modèles Quattro, un modèle uniquement à propulsion arrière devrait atteindre 310 miles. Nous nous attendons à voir plus de le-tron Q4 plus tard en 2020, avec le Sportback attendu en 2021 - et déjà repéré en camouflage lors des tests.

BMW iX

BMW a annoncé son SUV électrique phare, le BMW iX . Il sagit du modèle de production de liNext long-tease, qui ressemble maintenant plus à un X5 électrique en termes de taille. Il promet un certain nombre de configurations, avec une autonomie de 300 miles, une transmission intégrale et un modèle 500ps. Il y a aussi un design intérieur rafraîchi, donc cela ressemble à une continuation de la BMW i3.

Hyundai Kona lectrique

Hyundai a annoncé une version actualisée du Kona électrique , prévue sur les routes en 2021. Bien que les fondements restent similaires - il offrira toujours une autonomie impressionnante de 300 milles et sera disponible en deux tailles de batterie - il y a eu un rafraîchissement à lintérieur et à lextérieur pour faire en sorte que cette voiture ressemble un peu plus à un véhicule électrique. Aucun mot sur les prix, mais nous nous attendons à ce quil soit compétitif.

Hummer EV

Il y a un Hummer électrique à venir qui promet dêtre une version à combustion capable. Hummer ajoute beaucoup de technologie et de puissance, voulant rivaliser avec le Tesla Cybertruck. Il y a 350 miles dautonomie promis et une charge ultra-rapide de 350 kW, tandis que les moteurs fourniront 1000 ch et un temps de 0 à 60 de 3 secondes. Il y a une visibilité complète avec des caméras sous le corps, ainsi que la possibilité de conduire en diagonale, grâce à la direction intégrale. La production ne démarrera quà la fin de 2021.

Printemps Dacia

La Dacia Spring est désormais une voiture de production officielle. Destiné à lextrémité abordable du marché, il a une autonomie de 140 miles, un look urbain robuste et 44 ch. Il est conçu comme un véhicule électrique grand public pour les citadins. Il ny a pas de mot sur les prix, et nous ne savons pas non plus si cela arrive au Royaume-Uni.

Prcepte Polestar

Le Polestar Precept était un concept design, mais Polestar a annoncé quil allait le mettre en production. Il sera destiné au segment haut de gamme du marché, avec des lignes de grands coupés et la promesse non seulement de zéro émission déchappement - mais dune approche respectueuse de lenvironnement de tous les matériaux utilisés dans la voiture.

BMW i4

La BMW i4 devrait être lancée en 2020 et reposera sur le même système eDrive de cinquième génération que la BMW i3X et liX. Le modèle est ce à quoi on peut sattendre dun BMW Gran Coupé, mais avec des dents massives et les détails du système eDrive ont déjà été confirmés.

Il y aura une batterie de 80 kWh qui se chargera à 150 kW et offrira une autonomie allant jusquà 370 miles. Les moteurs produiront 530 ch, donnant un temps de 0 à 62 mph de 4 secondes et une vitesse maximale de 125 mph. Il ressemble et sonne exactement ce que vous voulez que votre berline BMW de milieu de gamme produise. Ce sera sur les routes en 2021 - mais il y a aussi eu une allumeuse dun modèle M Performance .

VW ID.4

Le VW ID.4 est officiel, le deuxième modèle électrique de la société allemande, cette fois sous forme de SUV compact. Il y aura plusieurs versions de lID.4 avec 310 miles sur le modèle haut de gamme, en commençant par un modèle à propulsion arrière et en se développant pour devenir une transmission intégrale à lavenir. Il ny a pas de prix ni de date exacte sur lID.4, mais on peut sattendre à le voir en 2021.

Porsche Macan

Porsche a annoncé que le Macan allait devenir purement électrique - ce qui signifie que Porsche aura un SUV électrique. Il rejoindra les rangs de luxe des SUV EV avec un penchant de performance, utilisant le système 800 volts que Porsche utilise dans le Taycan et assis sur la plate-forme PPE adaptée dAudi.

On ne dit pas grand-chose pour le moment, mais le passage du Macan à lélectrique montre une réelle diversification du portefeuille Porsche. Il est attendu sur les routes en 2022.

Ford a promis quil y aura un F-150 électrique sur les routes en 2022. Cela va frapper le marché américain de façon importante. Ford na pas beaucoup parlé de ses projets, sauf quil ne veut pas faire de compromis sur les performances offertes par le F-150.

Skoda Enyaq iV

Le premier SUV électrique de Skoda est l Enyaq iV et il sera étroitement lié au VW ID.4, tous deux assis sur la même plate-forme. Trois capacités de batterie et cinq niveaux de puissance signifient une gamme doptions, même si toutes ne seront pas disponibles sur tous les marchés. Les prix commenceront à partir de 33,450 £ au Royaume-Uni pour le modèle de gamme de 242 miles. Ce sera sur la route en 2021.

Nissan Ariya

La dernière voiture électrique de Nissan est lAriya . Il a été initialement dévoilé en tant que concept en 2019, mais a fait son chemin vers la production pratiquement inchangé. Cest un SUV, assis dans lespace entre le Qashqai et le X-Trail.

LAriya offrira deux tailles de batterie et un certain nombre de configurations de moteur différentes, ainsi que des options pour deux roues motrices ou quatre roues motrices. Avec des prix à partir denviron 40000 £, il est prévu sur les routes en 2021.

BMW iX3

Ce nest plus un concept, le BWM iX3 est la version électrique du X3, ce qui signifie que vous pouvez obtenir un SUV BMW sans émissions. Cest une étape majeure, avec le passage de BMW dans le courant dominant, offrant 285 miles à partir dune batterie de 80 kWh. Il sera dabord lancé en Chine 2020, avec un déploiement mondial en 2021.

Vauxhall Mokka-e

Vauxhall a annoncé le Mokka de deuxième génération , en lançant une version électrique dès le départ. Il aura une batterie de 50 kW et promet plus de 200 miles dautonomie. Il y aura une charge de 100 kWh et un design rafraîchi, montrant le nouveau visage de Vauxhall. Cest un changement passionnant, sinscrivant directement dans lespace du crossover compétitif et cest formidable de voir un autre EV dans cet espace. Il sera disponible à partir de la fin de lété 2020, prix à confirmer.

Audi Artemis

Audi a mis en place un groupe de travail spécial, appelé Artemis , dans le but de créer une voiture électrique très efficace. Le nouveau groupe a été conçu pour fonctionner de manière autonome avec beaucoup de liberté, avec une date cible de 2024 pour un nouveau véhicule. Il est dirigé par Alex Hitzinger, anciennement travaillant sur le projet de voiture Apple, et auparavant avec certains des plus grands noms du sport automobile. Nous nous attendons à quelque chose qui sort du modèle Audi ici, alors regardez cet espace.

MG 5

MG a déclaré apporter une voiture électrique au Royaume-Uni dès quelle pourra à nouveau ouvrir des salles dexposition. Actuellement, il ny a pas de parcs électriques, ce qui comble un petit vide dans les options disponibles, susceptibles de plaire à ceux qui ont besoin dun espace de chargement accessible et aux promeneurs de chiens. Il semble être basé sur le Roewe Ei5 chinois, et nous nous attendons à une batterie de 52,5 kWh et une autonomie de 260 miles.

BMW i7

BMW a confirmé que la prochaine génération de BMW Série 7 comprendra une version entièrement électrique. Il ne sera pas exclusivement électrique car il y aura aussi des versions essence, diesel et hybride - mais on parle de deux versions, li7 et li7S. Ce dernier devrait avoir une batterie de 120 kWh, 660 ch et une autonomie de 320 miles. BMW est sérieux au sujet des voitures électriques et il y a beaucoup de choses dans le pipeline - la BMW i7 amènera les choses au niveau du luxe.

Renault Twingo ZE

Renault a fabriqué lune de ses voitures les plus mignonnes électriques dans la Twingo ZE . Cette voiture urbaine compacte est conçue pour maintenir le prix bas, avec une batterie de 22 kWh - bonne pour 250 km (143 miles) - et un moteur de 60 kW, qui vous fera passer de 0 à 30 mph en 4 secondes, parfait pour la conduite en ville. Il ny a pas de mot sur le prix, mais nous avons déjà entendu dire quil ne viendrait pas au Royaume-Uni.

Fiat 500

La Fiat 500 a été relancée en tant que modèle électrique, avec une refonte par rapport au modèle 2007 qui a été très populaire. Maintenant, il y a une batterie de 42 kWh et un moteur de 87 kW, réclamant 0 à 62 mph en 9 secondes, mais 0 à 30 en 3,1 secondes. Il prend en charge la charge jusquà 85 kW et vous offrira une autonomie de 199 miles (WLTP). Il y a quatre sièges, de nombreuses options (y compris le cabriolet) et il est disponible à la commande à partir de 29000 £.

Tesla Cybertruck

Si vous vouliez une vision du futur, Tesla la peut-être livrée. Dévoilement du Cybertruck , voici la camionnette promise par Elon Musk, avec double cabine puis un quai de chargement à larrière. Le Cybertruck attire le regard avec son design angulaire inhabituel. Sur le plan pratique, il sera disponible en trois versions différentes avec une autonomie de 250+, 300+ ou 500+ miles, avec le modèle haut de gamme, une version tri-moteur promettant un temps de 0 à 60 mph de 2,9 secondes. Tesla ne fait pas les choses à moitié. Il est disponible en pré-commande maintenant, les livraisons sont prévues à partir de 2021.

Ford Mustang Mach-E

Ford a dévoilé la Mach-E , sa voiture électrique dinspiration Mustang. Lutilisation du nom Mustang - et de ces plis et lumières distinctifs du capot - donne à la Mach-E un look sportif sur ce qui est vraiment un crossover. Certains pourraient dire que ce nest pas une voiture de muscle, mais avec des chiffres prometteurs de 0 à 62 en moins de 5 secondes, une autonomie de 280/370 milles (selon la version que vous obtenez) et des prix qui commencent à 40270 £, il y a beaucoup de raisons de senthousiasmer. Ford a secoué la technologie intérieure avec un énorme écran central à la Tesla et une apparence et une sensation beaucoup plus propres que les modèles Ford précédents. La Ford du futur semble excitante - et les précommandes sont déjà ouvertes pour une livraison fin 2020.

VW ID. Espace Vizzion

VW avait longtemps dit quil allait avoir une famille complète de voitures électriques ID et le Space Vizzion est ce que vous obtenez lorsque vous assemblez un break électrique ou un break. Cest assez esthétique que nous ne pouvons pas nous empêcher de penser et bien que beaucoup se concentrent sur les modèles SUV ou multisegments, leffet plus bas et plus long que vous obtenez dun wagon pourrait faire des merveilles pour les performances de cet EV, sans parler de lespace de coffre. Cest un concept pour le moment, mais nous nous attendons à ce que cette Passat électrique (avons-nous dit cela?) Soit disponible en 2021. VW dit 300 miles dautonomie, ce qui nest pas tout à fait les 600 miles que vous obtiendrez avec le diesel, mais nous navons pas à conduire aussi loin pour promener le chien, alors nous allons tous faire face.

Mazda MX-30

Le premier véhicule électrique produit en série par Mazda sappelle le MX-30. La voiture est équipée dun moteur électrique faisant fonctionner les roues avant, qui a été conçu pour quun moteur rotatif puisse sy boulonner - ce qui signifie que les modèles hybrides devraient également être possibles pour les marchés concernés. Cest une plateforme dynamique.

En termes de design, lutilisation de portes suicides à larrière est un choix intéressant. Mais comme les passagers arrière ne pourront pas sortir sans que la porte avant applicable ne soit ouverte, cela pourrait être plus astucieux que génial. Attendez-vous à voir la MX-30 sur les routes européennes en 2020.

Ocan Fisker

Fisker tente de faire bouger les choses avec une gamme de voitures électriques de luxe. Le Fisker Ocean a été dévoilé officiellement en janvier 2020 - bien quil ne soit pas sur la route avant 2022. Il utilisera des matériaux recyclés et végétaliens, une batterie de 80 kWh et une autonomie de 250 à 300 miles. Fisker veut rivaliser avec Tesla avec un temps 0-60 de moins de 3 secondes, mais la grande caractéristique unique est loption dun toit solaire sur toute la longueur pour aider à charger la batterie.

Range Rover lectrique

Un Range Rover entièrement électrique est en préparation, sous le nom de Road Rover, car il sera légèrement plus centré sur la route que certains des autres Range Rover. Il est censé se situer entre le Velar et lEvoque en termes de taille, donc cela ressemble beaucoup à la Jaguar i-Pace. On ne sait pas grand-chose actuellement sur ce quil pourrait offrir ou quand il pourrait apparaître.

Sige El-Born

Seat rejoint le mouvement de la voiture électrique avec lEl-Born , du nom dune région de Barcelone. La voiture se trouve sur la plate-forme MEB de VW et devrait arriver en 2020, faisant sa première apparition au Salon international de lautomobile de Genève en 2019. Seat envisage une autonomie de 420 km (260 miles), avec un temps de 0 à 62 km en 7,5 secondes. Il y aura 204PS du moteur 150kW et une batterie 62kWh.

Cupra El-Born

Cupra - désormais une marque distincte de Seat - a sa propre version du el-Born. Il porte également le même nom, Cupra El-Born , ce qui naide pas vraiment sa cause dêtre considérée comme une entité distincte. Il a un look sportif, un contrôle de châssis personnalisé et des revendications de 310 miles de la batterie de 82 kW.

Byton M-Byte

Byton a initialement présenté un concept SUV EV , avec de grandes ambitions pour une start-up dans le segment EV. Cela a maintenant mûri dans le Byton M-Byte, avec la production qui a commencé et qui cherche à démarrer à la mi-2020 - en Chine du moins. Le prix de 54000 € semble assez agressif, mais on ne sait pas vraiment à quoi cela sert. Il existe des options à deux ou quatre roues motrices, cette dernière revendiquant une autonomie de 270 milles. Cependant, la majeure partie de la conversation porte sur lénorme écran de 43 pouces incurvé à lintérieur.

Lotus Evija

La Lotus Type 130 ou Evija comme on lappelle, est une hypercar entièrement électrique limitée à seulement 130 modèles, mais ouvrant la voie aux futures voitures de production de Lotus. Il a été conçu pour des performances maximales, avec 2000PS et une batterie de 70 kWh qui vise à donner 250 miles dautonomie. Cependant, la voiture offrira une accélération fulgurante et, bien que Lotus nait pas donné de chiffres définitifs, elle atteindra 186 mph en moins de 9 secondes. Cette voiture coûtera 2 millions de livres sterling et les précommandes sont ouvertes, demandant un dépôt de 250 000 £.

Tesla modle Y

Nous savions tous que Tesla voulait lancer une autre voiture et le modèle Y se glisse dans lespace entre le modèle 3 et le modèle X, un SUV compact. Lintérieur penche vers le modèle 3, tandis que lautonomie offre 242 miles avec un temps de 0 à 60 mph de 5,9 secondes, sur le modèle le plus abordable. Les livraisons commencent en mars 2020 pour certaines versions aux États-Unis, avec un déploiement international prévu dans le futur.

Lightyear One

La Lightyear One est une berline de luxe qui ajoute des panneaux solaires sur le toit et le capot de la voiture, dans le but de donner au propriétaire un coup de pouce du soleil tout le temps - même en conduisant. Alors quune grande partie de la voiture est conventionnelle pour un véhicule électrique, les panneaux solaires supplémentaires augmenteront lautonomie de 12 km par heure (sous un bon éclairage). Cela peut signifier une recharge gratuite lorsque vous êtes garé sur la plage - bien quen hiver, vous devrez la recharger davantage. Cependant, le prix demandé pour le Lightyear One à tirage limité sera de 119000 €, donc le solaire a un prix.

Concept Audi e-tron GT

Dévoilé au LA Auto Show 2018, l Audi e-tron GT Concept présente la future voiture de sport électrique dAudi. Il sagit dun quatre places, alimenté par les mêmes batteries que les modèles e-tron existants et partageant beaucoup avec la Porsche Taycan. Audi a été assez ouvert sur le co-développement de le-tron GT et du Taycan, et nous nous attendons à beaucoup de similitudes techniques.

Les statistiques de performances suggèrent actuellement un système de charge 800V, 0-62 mph en 3,5 secondes et une autonomie de 248 miles. Il y a un intérieur végétalien sur le modèle Concept, avec Audi disant quil veut pousser le message écologique encore plus loin. LAudi e-tron GT Concept sera sur les routes en 2020.

Rivian RS1

Rivian veut rejoindre le mouvement EV avec ce tout-terrain qui lui est propre. Il est conçu pour affronter les grands espaces, offrant une profondeur de pataugeoire de 3 pieds et un temps de 0 à 60 mph de 3 secondes. Pourquoi vous auriez besoin daller si vite hors route, nous ne le saurons jamais.

Rivian est un nouveau venu dans lespace EV, montrant ses voitures pour la première fois au Salon de lauto de LA en 2018 - il existe également une version camion / camionnette - et est disponible en pré-commande moyennant un dépôt de 1000 $. Nous serions tentés dattendre quils soient effectivement sur la route avant de nous séparer de largent.

BMW i5

BMW a dévoilé le coupé concept i Vision Dynamics au salon de Francfort en 2017. Il présente une berline de taille moyenne, dans la gamme BMW i, qui sappellera probablement i5 lors de son lancement en 2021. Elle est plus grande que la série 3 de la société. berline, mais plus petite quune Série 5 et conçue pour se situer entre les i3 et i8 dans la gamme électrique BMW i.

La voiture de taille familiale sera capable datteindre 60 mph en moins de 4 secondes, datteindre une vitesse supérieure à 120 mph et de durer jusquà 372 miles sur une seule charge. Espérons quil arrivera avec le même design futuriste affiché sur la version concept.

Faraday Future FF91

Un énorme point dinterrogation plane sur la frappante FF91. La société a connu des hauts et des bas, mais a réussi à présenter des modèles de pré-production à conduire en 2020. Le FF-91 a un énorme empattement de 126 pouces, mais cela en fait un intérieur énorme. Le toit ouvrant panoramique, les vitres arrière et latérales utilisent du verre à cristaux liquides en polymère dispersé, sur lequel les passagers peuvent appuyer pour teinter les vitres et laisser entrer moins de lumière. Ne vous attendez pas à avoir un rétroviseur conventionnel à lintérieur, car Faraday Future la remplacé avec un moniteur à écran large à la place.

Lunité dalimentation électrique de 1 050 ch accélérera à 60 mph en 2,39 secondes et aura une autonomie entre 378 et 435 miles. Faraday Future dit que la batterie peut être complètement rechargée en 1 heure.

Concept ID Buzz et Cargo

L ID Buzz devrait être mis en vente en 2022. Il fait référence au microbus historique de VW et pourra accueillir jusquà huit personnes, avec un intérieur qui peut être constamment changé. Il existe également un concept de cargaison, qui pourrait bien être lancé avant larrivée de tout modèle de passagers, avec la demande croissante de transport propre au premier et au dernier kilomètre. Deux moteurs électriques donneront à lID Buzz une puissance totale de 369 ch pour le propulser à 60 mph en environ 5 secondes. Il sera limité à une vitesse maximale de 100 mph, aura quatre roues motrices et une autonomie de 372 miles. Vous pourrez recharger la batterie à 80%, ce qui, selon VW, suffira pour 298 miles de trajet, en 30 minutes.

Écrit par Chris Hall.