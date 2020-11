Android Auto exploré: trucs, astuces et tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Android Auto existe depuis plusieurs années. Annoncé en 2014, Android Auto a fait son apparition pour la première fois dans des unités de tête tierces, comme certaines de Pioneer, mais est maintenant aussi répandu que léquivalent dApple, CarPlay . Il est disponible auprès de la plupart des fabricants grand public, et fonctionne comme une application autonome pour les téléphones, pour ceux qui nont pas de support embarqué.

Nous avons utilisé Android Auto sur de nombreuses voitures et voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Android Auto est exactement ce que cela ressemble: cest Android pour conduire. La chose importante à comprendre à propos dAndroid Auto est quil fonctionne sur votre téléphone, connecté à votre voiture. Dans la plupart des cas, la voiture ne fait quafficher linterface Android Auto et permettre linteraction, tandis que tout le gros du traitement des données et de la connectivité est géré par le téléphone.

Android Auto est une application gratuite pour les téléphones Android, disponible sur Google Play , et vous devrez avoir lapplication sur votre téléphone et une connexion à votre voiture pour pouvoir utiliser Android Auto. Cela ne fonctionnera pas seulement avec nimporte quelle voiture - le constructeur automobile doit activer le support pour le service. Après quoi, toutes les itérations dAndroid Auto sont essentiellement la même expérience, donnant accès aux informations essentielles dont vous pourriez avoir besoin en conduisant sans avoir à toucher votre téléphone.

Alors que la plupart des voitures auront besoin dune connexion par câble via USB dans la voiture, à partir de la mi-2020, Android Auto sans fil est devenu de plus en plus disponible sur les modèles Google et Samsung, et pris en charge par certains fabricants, comme BMW et VW, mais uniquement dans les modèles très récents.

Android Auto fonctionnera également sur votre téléphone en tant que service autonome conçu pour lécran de votre téléphone. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre voiture, le montage de votre téléphone dans un support approprié vous donnera cet accès directement sur votre téléphone.

Cette liste nest pas exhaustive, mais voici quelques grands constructeurs automobiles prenant en charge Android Auto:

Alfa Romeo

Audi

BMW ( via le système dexploitation 7 )

Cadillac

Citroën

Dacia

Esquive

Décret

Gué

GMC

Honda

Hyundai

Jaguar

Jeep

Kia

Land Rover

Lincoln

Mazda

Mercedes-Benz

Nissan

Peugeot

Renault

Siège

Skoda

Vauxhall

VW

Volvo

Si votre voiture ne prend pas en charge Android Auto ou si elle est trop ancienne et que vous ne pouvez pas vous connecter, vous pouvez toujours utiliser Android Auto sur votre téléphone en tant quexpérience autonome.

Vous pouvez télécharger lapplication Android Auto pour votre appareil à partir de Google Play . Si vous ne possédez pas lapplication et que vous vous connectez à une voiture compatible, vous serez invité à la télécharger.

Une fois que vous lavez installé et configuré, vous pouvez vous connecter à la voiture.

Lapplication gérera létablissement dune connexion Bluetooth avec la voiture, et pour de nombreuses voitures, cela signifie que vous aurez alors tous vos contacts disponibles à utiliser avec le support téléphonique de la voiture, devenant complètement intégré à la fois avec Android Auto et le système existant de la voiture sans avoir à coupler des appareils Bluetooth via la méthode traditionnelle.

Pour ceux qui utilisent Android Auto sans fil, une connexion via Bluetooth et Wi-Fi 5Hz sera établie, en suivant les instructions dans la voiture pour la configurer.

Android Auto a la capacité de rendre votre voiture stupide plus intelligente ou de familiariser votre voiture déjà intelligente.

Cest simple, il offre des fonctions de base et il est conçu pour vous empêcher de jouer avec votre téléphone lorsque vous conduisez. Dune certaine manière, il reproduit le "mode voiture" que certains téléphones offraient auparavant, mais sans avoir à connecter votre téléphone comme écran supplémentaire. Comme il ny a pas un grand nombre dapplications, celles-ci peuvent être affichées via la page daccueil basée sur la grille, avec un simple bouton daccueil dans le coin et dautres commandes tombant dans la barre inférieure (comme les commandes multimédias) lorsque vous utilisez une fonction particulière.

Google Assistant est un composant majeur, vous permettant de parler, soit par activation vocale, soit en appuyant sur licône dans le coin. Parce que cela fonctionne sur votre téléphone, Google Assistant a accès à tout ce quil fait normalement, ce qui signifie que vous pouvez non seulement contrôler la musique, mais aussi poser des questions, envoyer des messages vocaux et bien plus encore. En général, lAssistant Google est bien meilleur que le système vocal de votre voiture.

Bien quAndriod Auto soit le même sur toutes les voitures dans certains cas, des dispositions décran différentes peuvent forcer une disposition légèrement différente dans certains cas.

Seules les applications Android Auto compatibles sont affichées et celles-ci couvrent les fonctions dappel, de navigation et de musique de base, donc si vous souhaitez utiliser Waze pour votre navigation et Spotify pour votre musique, ce nest pas un problème. Android Auto se place comme une couche au-dessus du système existant de la voiture dès que vous le branchez afin que vous ayez toujours accès aux deux systèmes, ce qui signifie que vous pouvez utiliser la radio de la voiture par exemple, mais Android Auto pour la navigation. Pour basculer entre les deux, il suffit souvent dappuyer sur un bouton à lécran respectif.

La façon dont vous interagissez avec Android Auto dépendra de la voiture dans laquelle vous vous trouvez - cest pourquoi le constructeur automobile doit activer lassistance.

Si la voiture na pas décran tactile, vous la contrôlerez via le contrôleur de la voiture. Ceci est courant pour les voitures légèrement plus anciennes. Cela ne prend que quelques minutes pour se familiariser, généralement en tournant un cadran pour parcourir les options, ou en cliquant de haut en bas pour vous déplacer et en sélectionnant ce que vous voulez. Dans ces cas, lutilisation de la voix peut être beaucoup plus rapide pour vous - et la reconnaissance vocale de Google est généralement très bonne.

Sur les systèmes de voiture qui offrent le toucher - qui est maintenant la majorité - vous serez en mesure dappuyer sur lécran pour contrôler Android Auto à la place. Par exemple, sur le Nissan Qashqai , il vous suffit de connecter votre téléphone, puis dappuyer sur ce que vous voulez sur lécran pour interagir avec Android Auto.

Il convient également de noter que dans le même temps, votre téléphone est essentiellement désactivé. Il montre "Android Auto" sur lécran, vous pouvez faire glisser pour voir les notifications, mais lidée est que lorsque vous êtes dans la voiture, vous le laissez tranquille. De nombreuses voitures ont maintenant une connexion USB dans une "boîte de téléphone" dans laccoudoir, conçue pour que vous la branchez, fermez le couvercle et ne la touchez pas pendant que vous êtes dans la voiture.

Lun des avantages pour ceux qui utilisent Android Auto est que vous pouvez utiliser la navigation et les cartes de Google. En fonction de la voiture que vous possédez et de la manière dont les options sont organisées, il est possible de vous faire économiser de largent, en utilisant Android Auto plutôt quune mise à niveau coûteuse du satellite de votre constructeur automobile - certainement quelque chose à peser dans la liste des options lors de lachat dune nouvelle voiture. .

Lexpérience de conduite Google Maps est tout à fait celle que vous obtenez lorsque votre téléphone Android est en mode navigation. Il y a des choses comme le trafic, toutes les informations dont vous avez besoin, mais la vraie force est de trouver des emplacements grâce à la recherche, ce qui est souvent bien meilleur que les résultats que vous obtiendrez dun GPS dédié dans une voiture - avec lavantage dêtre toujours à la hauteur date aussi.

En 2018, Google a activé Waze dans Android Auto , donc si vous préférez conduire avec Waze, vous pourrez vous asseoir dans le mappage Waze à la place. Oui, cest une entreprise appartenant à Google et il y a beaucoup de parité entre les expériences Waze et Google Maps (en particulier en ce qui concerne la recherche dadresses), mais dans lensemble, linterface amusante de Waze est un peu plus intéressante que Google Maps.

Sur la plupart des voitures, cela placera Google Maps ou Waze sur lécran principal au centre de la voiture - mais il se peut que cela ne passe pas à lécran du conducteur. Certains systèmes de navigation par satellite intégrés vous donneront des instructions sur lécran du conducteur, mais nous navons pas encore vu Android Auto suffisamment intégré pour le faire.

Le divertissement est évidemment lune des grandes choses quoffre Android Auto. Bien que ce ne soit pas un grand pas en avant par rapport à lutilisation de laudio Bluetooth, cela signifie que vous avez une belle interface claire dans Android Auto, ainsi que le choix du service de musique que vous utilisez. Cela vous amène au-delà de la simple lecture de musique stockée sur le stockage de votre téléphone, mais vous propose plutôt de jouer à partir des applications que vous avez sur votre téléphone.

Cest la chose importante - vous devez avoir lapplication installée sur votre téléphone pour pouvoir y accéder.

La musique YouTube de Google est prise en charge, comme vous vous en doutez, mais nous pensons que la plupart seront attirés par des applications comme Spotify, permettant la diffusion en continu et laccès aux listes de lecture et aux pistes récemment lues très facilement. Il existe un support plus large pour des services tels que BBC Sounds ou TuneIn, vous avez donc beaucoup de choix. Noubliez pas que vous diffusez ces services en continu, vous devrez donc également tenir compte des coûts de données.

Jamais à aucun moment vous ne devez toucher votre téléphone, car tout le volume et le saut de piste fonctionnent avec les commandes existantes de la voiture.

Lappel est peut-être laspect le moins révolutionnaire dAndroid Auto, car il est si bien établi grâce aux connexions Bluetooth existantes dans les voitures. Si vous navez rien dans votre voiture, alors tant mieux, vous êtes maintenant connecté; mais avec les connexions téléphoniques Bluetooth de série sur la plupart des nouvelles voitures, vous constaterez peut-être que vous naurez jamais besoin de loption Android Auto.

Sauf, bien sûr, que tout est affiché de manière Android, donc il se sent plus proche de votre téléphone que linterprétation de celui-ci par votre voiture. Cela dit, sur de nombreuses voitures, une fois que vous vous connectez via Bluetooth, vous accordez la permission daccéder à vos listes dappels, de sorte que vous pouvez aussi facilement retourner les appels manqués ou trouver des contacts via la voiture que vous le pouvez via Android Auto.

Bien sûr, vous recevez également des notifications de messagerie, qui peuvent vous être lues, ce qui est mieux que de regarder votre téléphone et dessayer de répondre en conduisant.

Lune des caractéristiques les plus intéressantes dAndroid Auto est quil est géré par votre téléphone et non par la voiture. Oui, le niveau dintégration dans votre voiture peut être différent, mais les téléphones devenant plus intelligents que les voitures assez rapidement, Android Auto ne cesse de saméliorer.

Comme il sappuie sur les applications de votre téléphone, vous bénéficierez des dernières fonctionnalités, sans avoir à attendre la mise à jour de votre voiture, ce qui est un autre avantage immédiat. Linconvénient est que, dans certains cas, sur les voitures modernes, la présentation dAndroid Auto nest pas aussi lisse que le système natif. Sur les Audis récents, par exemple, le système MMI natif a des graphiques plus nets que ceux que vous obtenez dAndroid Auto. Oui, cela pourrait simplement être une modification que Google doit apporter pour augmenter la résolution de sortie dAndroid Auto, mais cest quelque chose à surveiller.

Si vous êtes un utilisateur Android, il est certainement logique de spécifier votre voiture avec Android Auto, avec le potentiel de rendre votre voiture plus intelligente, plus personnalisée et plus familière, et le tout avec très peu deffort.

Écrit par Chris Hall.