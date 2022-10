Le Smart Band 7 Pro de Xiaomi offre un suivi de la condition physique à un prix abordable.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

MUNICH (Pocket-lint) - Xiaomi a dévoilé le dernier né de sa gamme de trackers fitness intelligents avec le Smart Band 7 Pro. Lancé aux côtés des Xiaomi 12T et 12T Pro, l'objectif est de mettre sur le marché toutes les capacités clés de suivi de la forme et de la santé à un prix très accessible.

La forme de la montre est similaire à celle de nombreux autres trackers de fitness intelligents modernes et présente un boîtier rectangulaire avec un écran AMOLED vibrant.

L'écran mesure 1,64 pouce de diagonale et a une résolution de 280 x 486, offrant une netteté de 326 pixels par pouce.

Il dispose d'une luminosité automatique et atteint jusqu'à 500 nits, il devrait donc être facilement visible dans la plupart des conditions.

Comme la plupart des trackers de fitness, il surveille votre activité tout au long de la journée, en vous tenant au courant de vos pas et de vos niveaux d'activité, de la qualité de votre sommeil, et il est également équipé de la possibilité de suivre jusqu'à 110 sports différents.

Il est doté d'un support GNSS intégré pour le suivi des itinéraires lors d'activités de plein air et, pour les coureurs, d'une fonction de coaching au poignet. Cette fonction propose 10 plans d'entraînement à la course à pied avec différents objectifs et avantages pour différents niveaux de coureurs.

Le bracelet de fitness est étanche jusqu'à 5 ATM (50 mètres), ce qui lui permet de résister aux conditions météorologiques humides. La batterie est censée durer jusqu'à 12 jours avec une charge complète, ce qui signifie que vous n'aurez à la recharger que quelques fois par mois.

Le dernier Smart Band de Xiaomi sera disponible en deux couleurs de boîtier : noir et ivoire, mais sera personnalisable avec huit couleurs de bracelet différentes au choix. De plus, avec plus de 150 visages de montre au choix, vous pourrez personnaliser le look quand vous le souhaitez.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro sera disponible au Royaume-Uni le 4 octobre, à un prix très raisonnable de 84,99 £.

Écrit par Cam Bunton.