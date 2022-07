Xiaomi Mi Band 7 Pro fait l'objet d'une présentation avant son annonce officielle

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Xiaomi a présenté le Mi Band 7 Pro avant son annonce officielle le 4 juillet.

La société a fourni un aperçu du tracker de fitness, qui devrait se situer au-dessus du Mi Band 7 standard qui a été lancé mondialement en mai.

Aucune spécification ou détail officiel n'a été fourni dans le teaser rapide partagé sur Weibo, mais il donne un aperçu de la conception du prochain tracker. S'apparentant à des hybrides montre-tracker comme la Huawei Watch Fit 2 et la Honor Watch ES, la 7 Pro présente un écran qui semble à la fois large et long.

Selon une récente fuite, il semble que l'appareil sera proposé dans au moins deux variantes de couleurs - l'une avec un bracelet noir et une lunette grise, et l'autre avec un bracelet blanc et une lunette dorée.

En dehors de cela, cependant, les spécifications ne sont pas encore claires. Il est probable que le bracelet offrira un grand nombre des mêmes caractéristiques que son homologue standard, bien sûr, comme une autonomie de 15 jours, le suivi de la SpO2, un écran toujours actif et bien d'autres choses encore. Cependant, les améliorations principales sont encore rares, tout comme le prix.

Le Mi Band 7 standard étant actuellement vendu au détail pour environ 59,99 $ / 54,99 £ / 59,99 €, il est possible que la version Pro atteigne une somme à trois chiffres.

Tout sera révélé au cours des prochains jours, alors assurez-vous de vous tenir au courant des détails complets dès que Xiaomi les annoncera.

Écrit par Conor Allison.