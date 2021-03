Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi a annoncé un modèle de nouvelle génération de son tracker de fitness , le Mi Band.

Le Xiaomi Mi Band 6 sera disponible à partir de fin avril et propose un écran tactile AMOLED de 1,56 pouces qui offre environ 50% despace décran en plus que le modèle précédent.

En plus des notifications et des fonctionnalités de fitness, il existe également plus de 60 thèmes de visage pour personnaliser lapparence de lappareil.

En termes de suivi de la condition physique, le Band 6 comprend des modes intégrés pour 30 types dentraînement. Ceux-ci incluent des activités dentraînement en salle, telles que le HIIT et les étirements, la gymnastique et dautres sports, et la zumba. Même la danse de rue est couverte comme lune des options dédiées.

Le Band 6 est étanche jusquà cinq mètres, il est donc également bon pour la natation (ainsi que pour le porter sous la douche).

Six des activités de fitness les plus courantes sont également dotées dune détection automatique, de sorte que lappareil passe dans un mode spécifique en fonction de votre situation.

Le suivi quotidien de la santé est également inclus, avec une surveillance de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang, une nouveauté du Band 6.

Il existe également un suivi du sommeil amélioré, ainsi que des conseils de respiration profonde.

La batterie est censée durer jusquà 14 jours avec une seule charge. La charge se fait grâce à un clip magnétique qui se fixe à larrière du tracker.

Il y aura six bracelets colorés disponibles. Le prix na pas encore été révélé.

Rik Henderson.