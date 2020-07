Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Xiaomi a dévoilé une nouvelle version du Mi Band, son tracker band abordable.

Le nouveau groupe a un nouvel écran, avec un panneau AMOLED de 1,1 pouces avec 126 x 294 pixels avec une luminosité de 450 nit pour que vous puissiez le voir dans toutes les conditions.

Xiaomi dit que cette nouvelle version du Mi Band a un capteur de fréquence cardiaque optique plus précis à larrière, ce qui est bon pour le suivi de la fréquence cardiaque 24/7 - 50% plus précis dans les activités avec des mouvements irréguliers comme la course de fond ou lescalade.

Il y a un suivi du sommeil amélioré et une nouvelle fonction de détection du stress et de respiration guidée, populaire sur dautres appareils pour vous donner plus de conseils sur le mode de vie plutôt que de simplement suivre vos activités physiques. Il existe également un suivi de la santé des femmes.

Le Mi Band 5 a également augmenté la mémoire, il enregistrera donc jusquà 11 activités, avec une large gamme de types de suivi, en utilisant le capteur de fréquence cardiaque, laccéléromètre et le gyroscope pour suivre vos activités.

Lappareil est étanche à 5 ATM, il est donc agréable de le porter sous la pluie, lorsque vous transpirez, sous la douche ou la piscine.

Il est compatible avec les appareils Android et iOS et sera disponible dans une gamme de couleurs de bracelet, y compris le noir, lorange, le vert menthe, le jaune et le turquoise. Pour charger le Mi Band 5, vous pouvez enclencher un chargeur magnétique sans avoir à retirer le capteur de la bande, cest donc très pratique.

Vous obtiendrez 14 jours dutilisation à partir dune seule charge, bien que cela dépende de ce que vous en faites.

Le prix de détail mondial du Mi Band 5 sera de 39,99 €, le prix britannique sera confirmé lors de sa mise en vente au Royaume-Uni à partir du 16 juillet.