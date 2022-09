Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors du salon technologique IFA de Berlin, Withings a annoncé le lancement du pèse-personne intelligent Body Comp, qui intègre de multiples biomarqueurs pour offrir une évaluation complète du corps, ce qui n'est généralement possible que dans un cadre professionnel.

Le pèse-personne intelligent Body Comp mesure la composition corporelle complète, notamment le poids, la masse musculaire, la masse grasse, le pourcentage d'eau, la masse osseuse, l'IMC et la graisse viscérale. Elle offre également une fréquence cardiaque et un âge vasculaire debout, ainsi qu'un score de santé nerveuse.

La graisse viscérale est la graisse qui entoure les organes du ventre. Le pèse-personne Body Comp est le premier appareil grand public à proposer cette mesure, ainsi que l'âge vasculaire (la souplesse de vos vaisseaux sanguins) et la santé nerveuse (la fonction des nerfs de vos pieds).

En plus du pèse-personne intelligent Body Comp, Withings a également annoncé Health+, qui est une extension de son application Health Mate, offrant plus de fonctionnalités premium payantes.

Health+ est conçu pour vous aider à comprendre vos données de santé et vous offrir des informations exploitables et des motivations pour changer les résultats. Le pèse-personne Body Comp sera le premier appareil Withings à fonctionner en tandem avec le service Health+. Il offrira une analyse approfondie des mesures fournies par le pèse-personne, ainsi que des plans quotidiens de ce qu'il faut faire, avec des suggestions de recettes et d'entraînements pour vous aider à atteindre les objectifs que vous avez choisis.

En outre, le service Health+ propose des modules de renforcement des habitudes sur six semaines, des vidéos d'entraînement, des plans d'exercice et des conseils nutritionnels, ainsi que des rapports hebdomadaires interactifs.

Le pèse-personne intelligent Withings Body Comp sera disponible à partir du 4 octobre au prix de 209,95 dollars. Ce prix comprend un abonnement de 12 mois à Health+.

Écrit par Britta O'Boyle.