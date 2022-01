Withings dévoile Body Scan, sa balance intelligente la plus fantaisiste à ce jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Withings a dévoilé la prochaine génération de sa gamme de balances intelligentes, le Body Scan, et cela semble être le moyen le plus complet de suivre la santé de votre corps de ce côté d'une montre intelligente.

Body Scan ressemble à bien des égards à une mise à niveau des anciennes balances de Withings, mais il ajoute une fonctionnalité clé sous la forme d'une poignée attachée qui peut être soulevée pendant que vous vous tenez debout sur l'unité pour des mesures supplémentaires.

Cela signifie que Body Scan peut suivre non seulement votre poids, mais également la composition corporelle segmentaire, la fréquence cardiaque et l'âge vasculaire, vous permettant d'obtenir une image très complète de l'état de votre santé.

C'est grâce à quatre capteurs de poids, ainsi qu'à 14 électrodes ITO dans la plate-forme et 4 électrodes en acier inoxydable dans la poignée que tout cela peut être fait, y compris la surveillance ECG à 6 dérivations pour plus de tranquillité d'esprit.

Meilleure montre Garmin 2022 : Fenix, Forerunner et Vivo comparés Par Chris Hall · 4 Janvier 2022

La composition corporelle est un grand pas en avant par rapport à ce que la plupart des balances offrent, vous permettant de vérifier votre pourcentage de graisse corporelle et d'eau, la graisse viscérale, la masse musculaire et osseuse, et l'eau extracellulaire et intracellulaire - ainsi qu'une analyse section par section de la façon dont cela varie à travers votre corps.

Il y a plus d'indicateurs que la plupart des gens ne le pensent ici, donc dans de nombreux cas, il peut être mieux utilisé en conjonction avec des professionnels et des programmes médicaux, et l'application de Withings facilitera le démarrage si vous le souhaitez.

Le Body Scan vise une sortie fin 2022, en attendant l'approbation de la FDA aux États-Unis, et devrait coûter 299,95 $ à sa sortie, en noir ou en blanc.