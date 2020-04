Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Withings a un verrou sur la première place de notre liste des meilleurs trackers de sommeil sur le marché depuis un certain temps, mais cela ne la pas empêché de mettre à jour son appareil. Lancé aujourdhui en Europe et au Royaume-Uni, son nouvel analyseur de sommeil remplacera le Withings Sleep en tant que suivi de sommeil par défaut.

En fait, lanalyseur du sommeil semble presque identique au modèle précédent, mais il a vu quelques augmentations clés de sa capacité à détecter lapnée du sommeil, dont jusquà un milliard de personnes dans le monde souffrent pendant leur sommeil, ce qui le rend plus difficile à respirer . Si vous pensez que cela pourrait provoquer des ronflements, vous auriez raison.

Bien que le Withings Sleep puisse détecter le bruit, il navait pas le même niveau de validation clinique que lanalyseur de sommeil a été festonné, ce qui signifie que la nouvelle version a quelques astuces supplémentaires dans sa manche.

Comme lancien modèle, cest un tracker sous-matelas qui se connecte à votre réseau Wi-Fi et se branche sur une prise de courant pour fonctionner constamment en arrière-plan. Il peut détecter quand vous êtes au lit et mesure une gamme de variables, notamment vos mouvements, les niveaux de bruit, votre respiration et votre fréquence cardiaque, pour déterminer le type de sommeil dont vous profitez.

Chaque matin, cela se traduit par un score de sommeil numérique sur 100, qui peut être décomposé et expliqué à un robinet. Cela dépendra de la profondeur, de la durée et du repos de votre nuit de sommeil. Bien que cela puisse sembler hors de votre contrôle, comprendre comment vous dormez est apparemment la clé pour laméliorer au fil du temps.

De plus, si vous découvrez que lapnée du sommeil est un problème pour vous, confier vos données de sommeil directement à un médecin pourrait également accélérer ce processus, un outil utile dans votre arsenal. La clé ici est que la capacité de lappareil à détecter lapnée du sommeil a été validée par une étude clinique menée en France et en Belgique, se rapprochant extrêmement des résultats montrés par les cliniques de sommeil réelles.

Loin du côté de la santé, lintégration IFTTT revient également du Withings Sleep, ce qui signifie que vous pouvez facilement automatiser les routines à commencer lorsque vous sortez du lit le matin, le genre de raccourci qui peut vraiment lier une maison intelligente.

Lanalyseur de sommeil Withings est disponible dès maintenant auprès de Withings au Royaume-Uni et dans lUE, avec une date de sortie future aux États-Unis en attente de lapprobation de la FDA. Il coûte 129,95 € / 119,95 £, et nous lutiliserons pour suivre notre propre sommeil pendant quelques semaines avant de lui donner un verdict complet, alors gardez lœil ouvert.

