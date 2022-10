La mise à jour de Wahoo Elemnt Roam ajoute un double GPS pour des itinéraires plus précis.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Wahoo a annoncé une nouvelle version de l'Elemnt Roam, son célèbre compteur de vélo. La grande nouveauté sur le plan matériel est le GPS double bande.

L'amélioration de la réception GPS est essentielle pour obtenir de meilleurs résultats en matière de suivi d'itinéraire et l'avantage des systèmes GPS double bande est qu'ils offrent des connexions de démarrage plus rapides et plus fiables dans les zones bâties, les forêts, etc.

Cela devrait améliorer l'expérience de navigation, tandis que l'écran prend désormais en charge 64 couleurs, ce qui lui permet d'offrir des images beaucoup plus riches que la version précédente du Roam.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De nouvelles fonctions logicielles permettent de vous guider dans les montées et les descentes, et il y a plus de mémoire pour stocker les cartes et les itinéraires, le tout soutenu par une batterie d'une autonomie de 17 heures.

Wahoo tient également à exploiter son écosystème, en travaillant avec la montre Rival pour des transitions multisports automatiques, tout en vous donnant également le contrôle des appareils d'entraînement en salle Kickr.

Avec Wahoo X qui offre un accès par abonnement aux systèmes d'entraînement en salle Systm et RGT de Wahoo, il y a une tendance à soutenir également l'entraînement en plein air. Vous pouvez synchroniser votre calendrier d'entraînement Systm pour vous adapter à l'entraînement en salle ou en plein air, le Roam gardant un œil sur ce que vous faites.

Le Roam dispose d'un écran de 2,7 pouces, tandis que le design reste familier avec ces LED latérales et ces boutons faciles à toucher en bas de l'écran.

Vous disposez également de la recharge USB-C, d'un capteur de lumière ambiante et de bien d'autres éléments qui font de ce compteur de vélo de Wahoo un produit beaucoup plus attrayant.

Il est disponible dès maintenant, au prix de 349,99 £.

squirrel_widget_12856011

Événement spécial Amazon, Kindle Scribe, Echo Dot et plus encore - Pocket-lint Podcast ep. 170 Par Rik Henderson · 30 Septembre 2022 · Cette semaine, nous avons consacré l'émission à l'ensemble des produits présentés par Amazon lors de son événement annuel.

Écrit par Chris Hall.