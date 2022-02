Wahoo repense le roller classique avec le Kickr Rollr

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Wahoo a annoncé le Kickr Rollr, un entraîneur d'intérieur intelligent et connecté basé sur une conception à rouleaux plutôt qu'unentraîneur turbo .

Les rouleaux étaient le choix de facto pour les entraîneurs d'intérieur pendant de nombreuses années, avant que les entraîneurs turbo fixes ne gagnent en popularité.

L'attrait des rouleaux est que vous roulez réellement sur votre vélo, ce qui signifie qu'il y a une sensation plus naturelle, vous devez maintenir votre équilibre et vous obtenez ces micro-mouvements que vous pouvez perdre sur un turbo.

Sans parler du fait que vous n'avez pas besoin de serrer ou de retirer votre roue arrière, les rouleaux sont donc une option facile pour ceux qui n'ont pas de vélo turbo, ou qui regardent le ciel et décident de ne pas quitter la maison pour cette balade hivernale et sautez simplement sur le rouleau à la place.

Cependant, le Kickr Rollr n'est pas qu'un rouleau connecté, car il dispose d'une pince pour la roue avant. Alors que les rouleaux traditionnels ont un rouleau avant pour maintenir la roue avant en mouvement et permettre un mouvement latéral à travers les barils du rouleau.

Au lieu de cela, le Kickr Rollr serre la roue avant et celle-ci est réglable, ce qui signifie qu'elle peut s'adapter à une gamme de tailles et de diamètres de roues et facilitera l'utilisation de l'entraîneur par rapport à un rouleau traditionnel.

Pendant ce temps, l'arrière du Kickr Roller a les éléments connectés que vous associeriez à un turbo trainer, capable de se connecter aux wattmètres ANT+ pour fournir une mesure de puissance et un contrôle du trainer.

Vous pourrez contrôler la résistance du Kickr Rollr avec un ordinateur de vélo Wahoo Elemnt , vous pourrez ainsi, par exemple, refaire un itinéraire extérieur que vous avez fait précédemment.

Comme il n'y a pas de wattmètre inclus dans l'entraîneur lui-même - comme vous le trouverez avec de nombreux modèles Kickr - Wahoo vendra également le Rollr dans un bundle avec les nouvelles pédales Powrlink Zero.

Le Kickr Rollr coûtera 699,99 £ / 799,99 $ / 799,99 € et il est disponible dès maintenant.

Écrit par Chris Hall.