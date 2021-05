Wahoo actualise Elemnt Bolt avec un écran couleur, une navigation sur lappareil et plus encore

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Wahoo Elemnt Bolt a quelque chose dune réputation dans les cercles cyclistes, largement utilisé et un choix populaire dordinateur de vélo.

Il a maintenant été actualisé, répondant à certaines des limitations de la version précédente pour élargir les fonctionnalités proposées par rapport au modèle 2017.

Le design élégant reste. Le Bolt a été conçu à lorigine pour être aérodynamique et léger, et cela reste, tout comme les boutons familiers en bas de lécran et les LED visibles en haut.

Il y a un écran couleur de 2,2 pouces avec Gorilla Glass pour le garder exempt de rayures, tandis quun capteur de lumière ambiante ajustera la luminosité en fonction des conditions dans lesquelles vous roulez. Il est protégé IPX7, donc peu importe quand il il pleut.

En augmentant les fonctionnalités, outre le nouvel écran couleur - et les améliorations de linterface utilisateur pour tirer parti de la couleur - il existe désormais un routage bien meilleur, auparavant uniquement proposé sur Elemnt Roam.

Smart Routing adaptera litinéraire lorsque vous prenez un mauvais virage (ou découvrez quil traverse un domaine privé…), tandis que vous pouvez également modifier votre destination, retracer votre itinéraire ou revenir au départ - le tout sur le Bolt.

Il y a un saut à 16 Go de stockage sur lappareil, tandis que la batterie est évaluée à 15 heures dutilisation, ce qui est une bonne journée de conduite pour la plupart des gens.

Tout sinterface avec lapplication Wahoo sur votre téléphone, ce qui vous permettra également de personnaliser votre Bolt et de se synchroniser avec dautres services, tels que Strava .

Le nouveau Wahoo Elemnt Bolt est maintenant disponible au prix de 249,99 £.

Écrit par Chris Hall.