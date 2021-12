Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Under Armour a dévoilé une nouvelle paire d'entraîneurs de course intelligents qui fonctionnent avec l'application Map My Run.

Appelés UA Flow Velociti Wind 2, ils suivraient et analyseraient vos courses, ce qui les rend idéaux pour ceux qui souhaitent améliorer leur jeu de course. Comme TechRadar l'a noté, la bonne chaussure est dotée d'un capteur léger qui collecte des données pendant que vous courez et les transmet à votre téléphone via Bluetooth.

Les nouvelles chaussures, qui devraient sortir dans le monde au cours du premier trimestre de l'année prochaine, suivent les chaussures de course Flow Veclociti Wind de l'année dernière.

Au lieu d'emballer une semelle extérieure en caoutchouc, la série Flow Velociti Wind d'Under Armour présente une conception d'amorti et de semelle, qui devrait égaler plus de traction et moins de poids. La chaussure de deuxième génération de la société améliore encore cette conception avec un nouveau système de talon qui offre plus de verrouillage à l'arrière. Il existe également une doublure de chaussette moulée en EVA qui est censée être plus durable pour les sessions plus longues.

Apparemment, vous pouvez lier vos chaussures à votre téléphone pour obtenir des conseils de coaching en temps réel basés sur votre cadence, votre allure et votre foulée, mais vous aurez toujours besoin d'une montre GPS connectée pour suivre votre itinéraire et accéder rapidement aux statistiques sur votre temps, distance, et la vitesse.

Si cela vous intéresse, Under Armour propose ses dernières chaussures de course à 160 $ (environ 120 £ / 230 AU $).