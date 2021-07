Lapplication Fiit smart TV peut désormais vous montrer comment vous allez à lécran

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une nouvelle mise à jour de lapplication Fiit smart TV peut désormais se synchroniser avec les trackers de fitness populaires pour vous montrer vos statistiques à lécran pendant que vous suivez un entraînement.

Lapplication mise à niveau arrive sur Sky Q, les appareils de diffusion en continu Amazon Fire TV et les téléviseurs intelligents Samsung (2018 ou version ultérieure) pour le moment.

À condition que vous utilisiez un tracker de fitness compatible, vous verrez les points Fiit en direct, le comptage des répétitions, le zonage de la fréquence cardiaque ainsi que le nombre de calories brûlées pendant que vous visualisez lun des quelque 700 entraînements sur Fiit. Bien sûr, Fiit nest pas le premier à afficher des statistiques en direct à lécran, car Apple Fitness+ le fait depuis la fin de lannée dernière. Mais lapplication de Fiit est compatible avec plus de téléviseurs et plus de trackers.

Lapplication Fiit fonctionne avec plus de 25 appareils de fitness bien connus, notamment Fitbit, MyZone, Samsung Watch et Apple Watch.

Le responsable du fitness de Fiit, Gede Foster, déclare que les statistiques en direct vous font travailler plus fort : "Nous savons que voir vos statistiques en direct vous pousse à vous entraîner au moins 22% plus dur et plus souvent. Lapplication stocke vos records personnels afin que vous puissiez défier battre les scores précédents et voir à quel point vous vous êtes amélioré."

On estime quaprès le verrouillage, un tiers des adultes britanniques utilisent désormais des applications et des services de fitness virtuels dans le cadre dun programme de fitness régulier.