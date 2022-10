Le concurrent d'Oura Ring de Samsung apparaît dans une demande de brevet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung semble s'apprêter à lancer sa propre bague intelligente de suivi de la santé et de la forme physique, si l'on en croit une nouvelle demande de brevet américaine.

Alors que Samsung est déjà très présent dans les smartphones et les montres qui peuvent suivre des données telles que vos pas, votre rythme cardiaque, et plus encore, une nouvelle bague pourrait être ajoutée au mélange pour concurrencer la populaire Oura Ring. La société travaille déjà sur une bague de son cru, d'après une demande de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO).

Repérée par le blog coréen Naver, la demande de brevet semble montrer une bague qui disposerait de tous les types de capteurs auxquels on peut s'attendre, notamment la mesure du flux sanguin, les capacités ECG, la détection de la fréquence cardiaque, etc. Il est également suggéré que l'anneau serait capable de surveiller la pression sanguine de son porteur.

L'anneau serait également capable d'aller au-delà des capacités typiques de surveillance de la santé. Dans la tradition de Samsung, l'entreprise semble vouloir ajouter des fonctionnalités à cet appareil, notamment la possibilité de contrôler un smartphone ou une télévision. C'est vrai, vous pourriez augmenter le volume d'un simple glissement de doigt si ce brevet se concrétise.

Et c'est là que le bât blesse, bien sûr. Les demandes de brevet ne se transforment pas toujours en produits livrables et il est important de s'en souvenir quand on lit ces choses. Les sociétés comme Samsung font souvent breveter tout ce que leurs ingénieurs imaginent, même si l'entrée de la société sur le marché des anneaux de fitness ne serait pas une énorme surprise pour personne à ce stade.

Étant donné les premiers stades de développement de l'appareil, les caractéristiques pourraient changer s'il est livré - et nous n'avons malheureusement aucune idée de quand cela pourrait être à ce stade, non plus.

