Samsung annonce Galaxy Fit 2, un tracker de fitness actualisé

(Pocket-lint) - Samsung a montré un regard assez limité sur son dernier tracker de fitness, le Samsung Galaxy Fit 2, successeur du bien-aimé Galaxy Fit. Le tracker na pas encore de date de sortie ou de prix officiel, mais devrait être lancé assez prochainement.

Il sagit plus dune évolution par rapport au Galaxy Fit que de toute sorte de révision radicale, avec quelques spécifications impressionnantes criées par Samsung lors de son événement Life Unstoppable.

Le Galaxy Fit 2 suivra constamment cinq mesures de fitness différentes, selon Samsung, y compris les calories brûlées, la fréquence cardiaque, la distance parcourue et plus encore. Il offrira également un suivi du sommeil, y compris un score de sommeil quotidien qui sera familier à ceux qui suivent leur sommeil via les plates-formes Fitbit ou Withings.

Bien que la conception du tracker ne soit pas trop différente de loriginal, Samsung affirme avoir introduit une nouvelle texture rainurée qui réduira la transpiration autour de lui.

Le Galaxy Fit 2 aura plus de 70 visages numériques parmi lesquels choisir, pour vous permettre de personnaliser votre style, et lautonomie de la batterie qui sétend jusquà 15 jours en standard, ou 21 jours sur certains paramètres plus économiques.

Cest impressionnant, mais nous devrions en apprendre encore plus sur le Galaxy Fit 2 dans un proche avenir, avec des détails comme son prix et sa date de sortie encore inconnus. Nous serions surpris si cela finissait par coûter beaucoup plus que 100 $ / 90 £, la marque à laquelle le premier Galaxy Fit a été lancé.

Écrit par Max Freeman-Mills.