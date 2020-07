Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Un appareil portable Samsung inconnu a fait surface dans les documents publics de la FCC. Un schéma dans les documents révèle même la conception et quil dispose dun capteur de fréquence cardiaque.

De nombreux rapports pensent que cest un tracker de fitness. Samsung a sorti pour la dernière fois un appareil de fitness portable en 2019, avec le Galaxy Fit . Il pourrait sagir dune nouvelle version, bien quelle ny ressemble en rien. Il ny a pas non plus de confirmation que lappareil dans ces dépôts FCC va certainement se lancer. Cependant, étant donné que Samsung a récemment annoncé la tenue dun événement Unpacked en août , couplé à la myriade dautres fuites matérielles récentes de Samsung, il nest pas difficile dimaginer bientôt ces débuts portables.

Plus tôt cette semaine, Samsung a invité les médias à explorer ses "derniers appareils Galaxy". Linvitation à lévénement du 5 août de Samsung a même montré une touche de cuivre. Étant donné quil y a des images divulguées du Galaxy Note 20 Ultra dans une nouvelle nuance de cuivre, nous pouvons supposer que Samsung taquine quil dévoilera la série Galaxy Note 20 et annoncera une option de couleur pour cela en août. La série Galaxy Note 20 sera une gamme premium distincte de la série Galaxy 20. Vous pouvez en savoir plus ici .

Au moins deux modèles - un Galaxy Note 20 plus petit et un Note 20 Ultra plus grand - pourraient être dévoilés aux côtés dautres matériels. Il y a des spéculations que Samsung prépare une multitude dautres appareils. Lun est un suivi du Galaxy Fold. On pourrait lappeler le Galaxy Fold 2, naturellement, ou le Galaxy Z Fold 2. Il pourrait même y avoir un Galaxy Z Flip 5G dévoilé lors de lévénement Unpacked de Samsung en août, ainsi quune nouvelle Galaxy Watch 2 qui abandonne la marque Active.

Peut-être verrons-nous également ce nouveau tracker de fitness lors de lévénement. Nous avons contacté Samsung pour un commentaire et ferons un rapport si nous en entendons plus.