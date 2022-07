La Forerunner 55 de Garmin, la plus abordable, est encore moins chère grâce aux soldes du Prime Day.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Garmin dispose d'un large choix d'appareils, des plus monstrueusement chers aux plus abordables. Heureusement, les ventes du Prime Day permettent de faire baisser les prix et cet appareil est l'un des plus abordables de Garmin.

Le Garmin Forerunner 55 est joliment compact et offre une interface à boutons, avec des capteurs pour prendre en charge le suivi des sports et de la forme physique, en particulier des coureurs. Il est simple, évitant la masse de données que certains appareils Garmin vous proposent, vous ne dépensez donc pas votre argent pour des fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin.

Une gamme de couleurs est proposée pour cette montre de sport attrayante.

Garmin Forerunner 55 - économisez £60 Le Forerunner 55 est un appareil d'entrée de gamme, mais il est abordable et offre un suivi fiable et une connectivité avec le smartphone. Il n'est plus qu'à 119,99 £. Voir l'offre

L'un des meilleurs atouts des appareils Garmin est Garmin Connect. Il vous permet d'examiner vos données, de consulter vos statistiques et de suivre vos performances, tout en se synchronisant avec des services tiers comme Strava.

Bien que la Forerunner 55 soit équipée de capteurs importants, elle fonctionne également avec d'autres appareils de l'écosystème Garmin. Il s'agit d'un appareil simple, mais aussi très utile, avec une autonomie de 5 jours pour vous éviter d'être toujours en charge.

Écrit par Chris Hall.