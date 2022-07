Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Garmin propose toujours de bonnes affaires pour le Prime Day et l'année 2022 ne semble pas être différente.

Cette offre sur la Garmin Forerunner 245 a attiré notre attention. Il s'agit d'un modèle de montre populaire, car il offre de nombreux avantages du suivi de la condition physique de Garmin, tout en conservant un prix très abordable. Il s'agit également d'une montre plus petite, qui peut donc convenir à un éventail plus large de coureurs.

Ce modèle est en promotion au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais les prix sont actuellement plus bas au Royaume-Uni. Il vaut également la peine de vérifier les couleurs et les options de musique ou non - mais surveillez ces prix car ils ne sont pas tous inclus dans les ventes du Prime Day.

Garmin Forerunner 245 - économisez £110 Le Garmin Forerunner 245 est un appareil populaire offrant des fonctions d'entraînement intéressantes pour les coureurs. Il est disponible dans une gamme de couleurs, de styles et avec ou sans musique. Il est maintenant à 139,99 €. Voir l'offre

Garmin Forerunner 245 Music - économisez $110 La Garmin Forerunner 245 Music offre un excellent suivi pour les coureurs dans une montre abordable avec l'avantage de la connectivité Bluetooth pour votre musique. Vous bénéficiez d'une remise de 31 %, ce qui vous permet de l'acheter pour 239,99 $. Voir l'offre

La popularité de Garmin provient d'une longue expérience dans l'offre de dispositifs GPS, ainsi que des fonctionnalités et de l'écosystème qui s'est constitué autour d'elle. Bien que l'objectif premier soit d'aider les coureurs à s'entraîner, un large éventail de sports est pris en charge, ce qui vous permet d'obtenir des données, quelle que soit votre activité.

Avec une autonomie qui dépasse celle d'une smartwatch, elle offre également des fonctions de smartwatch telles que les notifications, de sorte que lorsqu'elle est couplée à votre smartphone, vous ne vous sentez pas déconnecté.

Elle prend en charge les plans d'entraînement et fournit un rapport sur l'état de votre entraînement afin que vous puissiez cibler vos séances et vous assurer que vous récupérez correctement, tandis qu'elle fournit également un rapport sur la dynamique de course pour obtenir des données un peu plus techniques sur ce qui se passe avec votre foulée.

Ces offres ne dureront que jusqu'au Prime Day et vous devrez être membre de Prime pour en bénéficier.

Écrit par Chris Hall.