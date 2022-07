Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Fitbit Inspire 2 est disponible à un superbe prix dans le cadre de l'Amazon Prime Day.

Le tracker de fitness, qui est actuellement le modèle d'entrée de gamme de l'écosystème Fitbit, est disponible pour 66,49 dollars sur Amazon.

Il s'agit d'une réduction de 33 % par rapport au prix habituel de 99,95 dollars, ce qui place l'appareil à son prix le plus bas depuis que nous l'avons vu passer brièvement sous la barre des 60 dollars pendant le Black Friday et la période des fêtes.

Fitbit Inspire 2 - économisez 33 Disponible ici dans une variante noire, blanche ou rouge, l'Inspire 2 est proposé à l'un de ses prix les plus bas pour l'Amazon Prime Day. Voir l'offre

L'économie s'applique à trois versions différentes de l'Inspire 2, de sorte que vous êtes couvert si vous préférez une bande noire, blanche ou rouge.

L'offre comprend également un essai de 12 mois de Fitbit Premium, qui vous donne accès à des mesures avancées de suivi de la santé et à des plans guidés d'entraînement et de nutrition.

Généralement, l'Inspire 2 s'est avéré très populaire lors d'événements de vente comme le Prime Day, bien qu'il y ait également des réductions (disponibles à parcourir dans notre hub dédié Fitbit Amazon Prime Day deals) sur des trackers plus premium, tels que le Charge 5 et Luxe, ainsi que la gamme de smartwatches de la société.

Nous pensons que l'Inspire 2 représente une excellente option pour la plupart des gens, cependant. Il s'agit d'un point d'entrée simple dans le monde du suivi de l'activité et de la santé au quotidien - y compris des aperçus du suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil - sans certaines des mesures de suivi plus complexes et de niche.

Etant donné qu'il est peu probable qu'il descende à un prix similaire avant peut-être novembre et décembre, c'est le bon moment pour faire une bonne affaire si vous êtes un membre Prime.

Ceux qui recherchent des offres sur Amazon UK ne doivent pas non plus manquer l'action.

Certes, les économies ne sont pas aussi intéressantes qu'outre-Manche, mais l'Inspire 2 est toujours disponible au prix de 83,69 £, contre 89,99 £ auparavant.

Fitbit Inspire 2 - économisez 5 L'Inspire 2 est également disponible avec un rabais sur Amazon UK, et est proposé dans les mêmes variantes de bandes noires, rouges ou blanches. Voir l'offre

Comme toujours avec les manigances du Prime Day, il est impossible de dire quand ces économies seront supprimées par les seigneurs d'Amazon, et nous conseillons donc à ceux qui souhaitent sérieusement se procurer ce super tracker de fitness d'agir le plus tôt possible afin d'éviter toute déception.

Vous pouvez également lire notre avis complet sur le Fitbit Inspire 2, si vous souhaitez obtenir un aperçu plus approfondi de l'appareil avant de vous en procurer un.

