(Pocket-lint) - Polar a dévoilé une nouvelle paire de montres de course - la Pacer et la Pacer Pro - conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs débutants et avancés.

La nouvelle génération de montres de la société finlandaise suit un design similaire à celui des montres de sport de la série Vantage, mais les deux montres Pacer offrent une expérience de suivi spécialement conçue pour les coureurs.

Le modèle le plus avancé de la paire, le Pacer Pro, dispose de la suite complète des outils d'entraînement avancés de Polar - tels que Running Power et les recommandations de récupération personnalisées - et les associe à une autonomie d'une semaine (ou 35 heures de suivi GPS continu). Polar affirme qu'une toute nouvelle conception de l'antenne améliorera également la précision du GPS, ce qui devrait être particulièrement visible lors de l'utilisation de la navigation tour par tour de la montre.

Grâce au baromètre et au magnétomètre inclus, les utilisateurs du Pacer Pro devraient également être en mesure de recevoir des informations très détaillées à la fin de leur exercice.

L'écran couleur MIP de la société, brillant et net, est également présent, derrière un écran Corning Gorilla Glass 3.0 qui devrait offrir aux utilisateurs une grande durabilité en extérieur. Le nouveau processeur sous le capot et les 5 Mo de RAM, suggère Polar, offriront également une expérience plus fluide et plus rapide autour de la montre.

La Polar Pacer, quant à elle, est destinée aux coureurs débutants qui commencent tout juste à enregistrer leurs sorties. Elle conserve tous les éléments de base proposés dans le modèle Pro, tels que les programmes d'entraînement, le suivi du sommeil et les outils de récupération, ainsi que des fonctions telles que le test de marche, qui donne un aperçu de la VO2 Max de l'utilisateur.

Comme on peut le voir ci-dessus, le Pacer partage un design très similaire à celui de son frère, avec le même écran MIP, un écran en verre Gorilla et une lunette circulaire légère. Le célèbre cardiofréquencemètre Precision Prime de Polar, bien entendu, est également au cœur de l'expérience des deux montres.

La Pacer normale est disponible en noir, blanc, sarcelle et violet, et sera expédiée à partir de mai pour 199,90 $ / 169,50 £ / 199 €.

La Pacer Pro, quant à elle, est disponible dès aujourd'hui au prix de 299,90 $ / 259 £ / 299 €, et se décline en gris, blanc, bleu et marron, une version verte étant prévue plus tard dans l'année.

Nous testerons les deux montres au cours des semaines et des mois à venir, alors ne manquez pas de consulter notre verdict complet.

Écrit par Conor Allison.