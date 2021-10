Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Polar a annoncé un certain nombre de modifications matérielles et logicielles dans sa gamme de montres de sport, notamment larrivée du nouveau Grit X Pro haut de gamme.

La société finlandaise a dévoilé la suite duGrit X standard aux côtés de deux nouvelles versions de la Vantage V2 - la Shift Edition et la Vantage M2 Red - ainsi que de nouveaux coloris pour la Polar Unite .

Le Grit X Pro reprend là où le Grit X ordinaire sétait arrêté, offrant aux amateurs de plein air une nouvelle option premium à considérer par rapport aux offres de Garmin, Suunto et autres.

Ce dernier modèle, qui coûte 439 £ / 499 $ , offre une autonomie de 40 heures pendant le suivi GPS et HR, 100 heures avec les options déconomie dénergie et jusquà sept jours en mode montre avec un suivi 24h/24 et 7j/7.

Polar affirme que la conception a été testée par rapport aux normes militaires et quelle peut résister à une pression deau allant jusquà 100 m et à des températures allant de -20 à 50 degrés Celsius. Désormais typique des montres de sport haut de gamme, lécran est également protégé par un verre saphir résistant aux rayures.

Comme vous vous en doutez, cette nouvelle montre de sport - ainsi que lédition Grit X Pro Titan plus légère et plus premium (519 £ / 599 $) - sont les vitrines de tous les logiciels intelligents de Polar, et il y a quelques nouveaux ajouts ici .

Il existe désormais loption dun tableau de bord extérieur toujours actif, affichant un altimètre barométrique, les coordonnées de localisation, les heures de lever/coucher du soleil et les informations de la boussole. Les profils ditinéraire et daltitude sont également nouveaux, avec le guidage étape par étape de Komoot fournissant les hauts et les bas dun voyage et la fonction TrackBack inversant automatiquement votre itinéraire.

Ceux-ci sajoutent au package Polar déjà complet, qui comprend des fonctionnalités et des mesures de suivi telles que Running Power, Training Load Pro, Recovery Pro, Sleep Plus Stages et Nightly Recharge.

Le Grit X Pro nest pas non plus la seule nouveauté, comme nous lavons mentionné plus haut. Le modèle populaire Vantage V2 reçoit quelques nouvelles éditions - Shift et Red - tout en recevant également les nouvelles fonctionnalités de Grit X Pro via une mise à jour logicielle.

Vantage V2 Shift est disponible dans les coloris argent et noir, avec des barres à dégagement rapide pour les bandes qui permettent à lutilisateur de basculer entre un bracelet en cuir et un FKM fonctionnel. Lédition rouge, quant à elle, nest quune nouvelle option pour ceux qui souhaitent ajouter une touche de couleur à leur poignet.

Polar

La Polar Unite reçoit également une couche de peinture, la société dévoilant des options de boîtier rouge et bleu sarcelle pour la montre de sport dentrée de gamme. Comme les deux autres montres, elle reprendra également certaines des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour logicielle, telles que le résumé hebdomadaire et les sources dénergie (qui donnent un aperçu du type de calories que vous brûlez).

Dans lensemble, cela représente un ajustement considérable pour les principaux acteurs de lécosystème horloger de Polar, et qui laide à suivre le rythme de ses rivaux. Il ny a rien de particulièrement révolutionnaire ici en termes de matériel, mais les mises à jour itératives et la baisse des logiciels gardent la gamme fraîche.

Nous testerons le Grit X Pro en temps voulu, alors restez à lécoute pour notre verdict complet.