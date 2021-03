Polar met à jour les montres de sport Ignite et Vantage avec de nouvelles fonctionnalités passionnantes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Polar est des modèles rafraîchissants, ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour 2021. Cela a déjà vu une version mise à jour de la Vantage V et maintenant cest au tour de la Vantage M et de lIgnite.

Ces deux modèles passent à une version 2 - et ce nest pas un énorme changement par rapport aux modèles précédents, mais plutôt un ajustement pour rendre ceux qui regardent Polar plus enthousiasmés.

Le Polar Vantage M2 met à jour le Vantage M capable . Il sagit dune montre conçue pour les athlètes aux exigences assez élevées, située juste sous le modèle phare Polar Vantage V2.

La nouvelle Vantage M2 poursuit en grande partie ce quelle faisait auparavant avec le même design global basé sur un corps de montre en polycarbonate.

Il prendra désormais en charge le contrôle de la musique à partir de votre poignet - comme le Vantage V2 - vous permettant de changer de piste sur votre smartphone connecté. Bien que ce ne soit pas de la musique hors ligne, cela ne renforce pas lattrait du style de vie pour ceux qui portent la montre.

Vous bénéficierez dune gamme complète de sports pris en charge, avec GPS et suivi de la fréquence cardiaque, ainsi que de nombreuses mesures avancées, en particulier pour les coureurs.

Il existe une prise en charge complète des programmes en cours dexécution, ainsi que des mesures pour suivre votre activité et votre récupération, grâce au suivi du sommeil.

Vous serez également en mesure de suivre votre nutrition sur de longs événements - avec jusquà 100 heures dautonomie de batterie prises en charge en mode entraînement.

Le nouveau Polar Vantage M2 coûtera 269 £ et est maintenant disponible en pré-commande.

Le nouveau Polar Ignite 2 est destiné aux amateurs de fitness un peu plus décontractés, avec un design plus mince et une gamme de couleurs et de bandes - y compris le cristal Swarovski pour ceux qui veulent quelque chose dunique.

Avec la fréquence cardiaque et le GPS intégrés, vous obtiendrez les données essentielles dont vous avez besoin pour soutenir vos sports, avec des données de sommeil pour vous guider également vers la récupération.

De plus, lIgnite 2 peut être utilisé comme capteur de fréquence cardiaque pour dautres appareils, tels que les tapis de course et les vélos dexercice au gymnase.

Le Polar Ignite 2 coûtera 199,50 £ et sera disponible en avril.

Écrit par Chris Hall.