Le capteur de fréquence cardiaque optique Polar Verity Sense ajoutera des données à votre natation, course, vélo ou entraînement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Polar a annoncé un nouveau capteur de fréquence cardiaque optique, appelé Verity Sense. Il fait suite au Polar OH1, offrant plus doptions et de commandes et vous permettant dajouter la fréquence cardiaque et dautres données à un large éventail dactivités.

Pour beaucoup, la surveillance de la fréquence cardiaque est le moyen le plus simple de suivre leffort. Cest une mesure directe de limpact dune activité sur votre corps et un moyen vraiment utile de savoir à quel point vous avez travaillé dur pendant une activité, ou si vous vous entraînez à la bonne intensité.

De nombreux sports modernes et montres intelligentes utilisent un capteur de fréquence cardiaque optique, ce qui convient à de nombreuses situations - mais que faire si vous ne voulez pas de montre intelligente ou que vous ne voulez pas quelque chose sur votre poignet?

Cest la situation qui sapplique à de nombreux sports où vous utilisez un autre ordinateur - comme les cyclistes - ou lorsque vous ne voulez tout simplement pas quelque chose sur votre poignet. La réponse a toujours été une ceinture pectorale, mais prendre cette technologie optique que lon trouve sur les montres intelligentes et loffrir simplement dans un capteur seul, a beaucoup de sens.

Le Polar Verity Sense peut être attaché sur votre bras - supérieur ou avant - ou attaché à la sangle de vos lunettes de natation contre votre tempe, pour mesurer votre fréquence cardiaque. Il permet de porter un capteur sans le reste de la montre, avec trois modes de mesure.

Le premier mode est le mode capteur. Cela vous permettra de coupler le capteur avec un autre appareil via Bluetooth ou ANT + pour alimenter les données de fréquence cardiaque. Cest parfait pour les cyclistes, car vous pourrez vous connecter à un grand nombre d ordinateurs de vélo , vous évitant davoir à porter une ceinture pectorale, mais vous donnant accès à ces données de fréquence cardiaque utiles. Il plaira également à ceux qui utilisent un tapis roulant.

Le deuxième mode est la natation. Cela mesurera à nouveau votre fréquence cardiaque, mais utilisera également laccéléromètre intégré pour détecter vos virages, afin que vous puissiez obtenir des données sur le nombre de longueurs que vous avez nagées, la distance et lallure.

Enfin, il y a juste un mode denregistrement qui stockera les données, vous permettant de les synchroniser avec Polar Flow, ce qui signifie que vous pouvez ensuite avoir des données pour nimporte quelle activité que vous faites - boxe, crossfit, danse - tout ce que vous voulez.

Au prix de 79,50 £, il est suffisamment abordable pour être un achat daccessoire pour ceux qui souhaitent simplement ajouter un capteur pour obtenir un peu plus dinformations sur ce que fait leur corps. Il est disponible à la commande maintenant.

Écrit par Chris Hall.