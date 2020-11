Les montres de course GPS Polar bénéficient dune réduction importante sur les ventes du Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les ventes du Black Friday ont commencé et il existe une gamme doffres sur les appareils Polar, y compris le Polar Vantage M, lun de nos appareils Polar préférés.

Le Polar Vantage M est réduit de 35 £ à 159,99 £ aujourdhui sur Amazon .

Squirrel_widget_161514

Le Vantage M est lappareil de milieu de gamme de Polar, mais ne diffère vraiment du produit phare que par les matériaux utilisés pour le corps. Il offre toujours la fréquence cardiaque et le GPS, ainsi quune gamme complète de mesures, conçues pour les coureurs, les cyclistes et les nageurs sérieux, tout en offrant également une gamme complète dautres fonctions de suivi.

Polar fait un excellent travail en affichant de nombreuses informations sur lécran afin que vous puissiez voir exactement ce qui se passe en un coup dœil.

Polar propose également une réduction sur lensemble de sangles pectorales Vantage V et H10. Il sagit du haut de gamme de Polar, cest lappareil le plus avancé avec une construction légèrement plus haut de gamme que la Vantage V - avec une sangle pectorale pour des lectures plus précises de la fréquence cardiaque ou à utiliser avec dautres appareils.

Le Polar Vantage V coûte maintenant 299,99 £, soit 105 £ sur Amazon .

Squirrel_widget_3688609

Enfin, le Polar Ignite est également réduit dans les soldes du Black Friday. Il sagit dun tracker de fitness pour ceux qui débutent ou qui nont pas besoin des fonctions complètes de la famille Vantage.

Le Polar Ignite bénéficie dune réduction de 44 £, ce qui le ramène à 129,99 £ aujourdhui sur Amazon .

Vous bénéficiez de la plupart des fonctions de la Vantage, avec la fréquence cardiaque et le GPS pour suivre toutes vos activités.

Écrit par Chris Hall.