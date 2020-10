Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le fabricant de smartwatch Polar a dévoilé un nouveau portable. Appelée la Vantage V2, cest une montre multisport haut de gamme .

Lappareil de deuxième génération, conçu pour le triathlon, présente une conception plus légère et plusieurs fonctionnalités logicielles spécifiquement pour lentraînement, la récupération et le sommeil. Par exemple, il propose des recommandations FuelWise, loutil Hill Splitter, la navigation ditinéraire étape par étape Komoot, Training Load Pro, le suivi des étapes de sommeil et des conseils dentraînement FitSpark.

Vous pouvez également basculer entre Nightly Recharge optique ou Recovery Pro (Variabilité de la fréquence cardiaque de Polar qui nécessite une ceinture pectorale Polar) pour obtenir des informations.

En termes de look rafraîchi, cette deuxième version de la série Vantage est dotée de boutons tactiles, dun boîtier en aluminium 21% plus léger que la version précédente et dun écran tactile couleur toujours allumé, étanche jusquà 100 mètres. Les couleurs de la coque comprennent le vert, le noir et le gris-lime.

La Vantage V2 dispose également dune batterie GPS pleine puissance de 40 heures, qui peut aller jusquà 100 heures avec les paramètres déconomie dénergie de Polar, introduits pour la première fois avec le Polar Grit X. Avec ce type de fonctionnalités intégrées, il est directement en concurrence avec les montres phares des gammes Garmin Forerunner et Coros Apex Pro.

La nouvelle Vantage V2 de Polar est maintenant disponible en précommande sur le site Web de Polar. Il coûte 500 $ aux États-Unis et est disponible en taille moyenne / grande et petite pour différents poignets. Vous pouvez également lassocier au capteur cardiaque Polar H10 et obtenir des bracelets en noir, blanc ou rose-prune.

Écrit par Maggie Tillman.