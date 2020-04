Polar Grit X est une montre de fitness en plein air pour les aventuriers

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Polar a annoncé un nouvel ajout à sa collection dappareils de fitness portables, adoptant cette fois une approche audacieuse des grands espaces dans le nouveau Polar Grit X.

Le nouvel appareil offre une protection de qualité militaire contre les éléments, répondant à la norme MIL-STD-810G et ne pesant que 64 g. La conception est similaire aux appareils Polar précédents , offrant la même disposition des commandes de bouton que vous trouverez sur les appareils Vantage.

La montre sera disponible dans un certain nombre de couleurs et de styles différents, le noir et le vert étant offerts dans les tailles grandes et moyennes, tandis que le blanc est également disponible pour les moyennes et les petites. Il existe une gamme de bracelets accessoires pour vous permettre de personnaliser la montre pour tout ce que vous faites.

Le Grit X est chargé de capteurs, couvrant le capteur de fréquence cardiaque optique Polar Precision Prime à larrière, ainsi que du GPS, une boussole numérique et un altimètre, pour recueillir toutes vos données pour soutenir votre entraînement ou vos activités.

Il y a de nouvelles fonctionnalités, y compris Komoot (trajet?), Permettant la planification ditinéraire et le guidage virage par virage sur votre poignet, et Hill Splitter, qui vous donnera une ventilation détaillée des segments de montée et de descente afin que vous puissiez analyser votre entraînement à travers les collines et vous aider à mieux comprendre votre rythme.

Il existe de nombreuses autres fonctions Polar Smart Coaching pour vous aider à planifier votre nutrition et votre hydratation via FuelWise, une analyse du sommeil pour suivre les étapes et la qualité du sommeil, ainsi que la recharge nocturne, qui vous donnera un aperçu de votre récupération pendant la nuit.

Vous obtiendrez des mesures sur la puissance de course, votre charge dentraînement et de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes que nous avons explorées sur le Polar Vantage V , toutes parfaitement liées à Polar Flow, vous donnant accès aux données en ligne et via votre application pour smartphone.

Polar affirme que le Polar Grit X suivra des activités dune durée allant jusquà 40 heures, sétendant jusquà 100 heures en utilisant des options déconomie dénergie, ce qui le rend viable pour les courses daventure de plusieurs jours.

Le Polar Grit X est disponible immédiatement, au prix de 379 £ / 429,95 $ / 429,90 €.