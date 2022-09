Le Peloton Row est désormais disponible en pré-commande... du moins aux États-Unis.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Peloton a officiellement lancé son très attendu rameur connecté aux États-Unis, où il est désormais disponible en précommande.

Le Peloton Row est équipé d'un écran 1080p de 23,8 pouces que l'on peut faire pivoter pour d'autres types d'entraînement, un peu comme le Bike+. Il occupe une surface de 2,4 m sur 0,6 m dans une pièce et offre une résistance contrôlée électroniquement pour que les mouvements soient fluides.

Comme les autres appareils Peloton, il se connecte à des cours en direct ou à la demande, mais le Row vous informe également sur votre forme de course à la fin de chaque session. Une évaluation de la forme à l'écran vous aide à apprendre l'efficacité optimale de chaque coup.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Vous pouvez également définir un objectif de rythme personnel avant chaque cours pour vous aider à atteindre vos propres objectifs.

10 meilleurs cadeaux de remise en forme pour Noël 2020 Par Max Freeman-Mills · 1 Décembre 2020 Quelle meilleure façon de dire "se mettre en forme" à votre cadeau en attendant vos amis et votre famille qu'un nouveau gadget brillant axé sur la

Le Peloton Row peut être rangé à la verticale lorsqu'il n'est pas utilisé, et il est équipé de haut-parleurs avant et arrière de qualité "studio". Vous pouvez, bien entendu, connecter vos propres écouteurs via Bluetooth. Il se connecte à Internet via le Wi-Fi.

Le prix commence à 3 195 dollars, avec des offres groupées comprenant des accessoires et des poids également disponibles. Il faut également tenir compte de l'adhésion à Peloton, qui coûte 44 dollars par mois et donne accès aux cours d'aviron et aux milliers d'autres exercices proposés par la marque de fitness.

Peloton prévoit d'expédier le Row aux clients américains en décembre. On ne sait pas encore quand il sera disponible dans les autres régions. Pocket-lint a contacté la société pour en savoir plus.

Écrit par Rik Henderson.