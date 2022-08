Peloton va enfin commencer à vendre le Peloton Bike sur Amazon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Peloton arrive sur Amazon.

La société de fitness, qui vend des vélos d'appartement intelligents et d'autres équipements d'entraînement, a longtemps limité la possibilité d'acheter ses produits à son site Web et à ses salles d'exposition. Cela a bien fonctionné pour Peloton pendant la pandémie, lorsque les gens étaient coincés chez eux et cherchaient un moyen de rester en forme, car ils pouvaient simplement se rendre sur le site de Peloton, passer à la caisse et se faire livrer un vélo directement à leur porte. Mais l'année dernière, l'entreprise a connu une baisse de ses ventes, probablement parce que sa clientèle potentielle reprend une vie normale (lire : elle retourne à la salle de sport). Aujourd'hui, CNBC rapporte que Peloton va étendre les lieux où les gens peuvent acheter ses produits.

Peloton prévoit de vendre une sélection d'équipements de fitness, de vêtements et de produits dérivés sur Amazon aux États-Unis. Tout équipement de fitness commandé sur Amazon comprendra également la livraison et le montage gratuits, comme c'est le cas pour les acheteurs qui passent leur commande sur le site Web de Peloton. "Nous voulons rendre l'achat d'un Peloton aussi facile que possible", a déclaré Kevin Cornils, COO de Peloton, lors d'une interview à CNBC. N'oubliez pas que Peloton propose également un plan de location de vélos à ceux qui achètent sur son site web.

Sur Amazon, vous pourrez acheter le vélo original, dont le prix de vente est de 1 445 dollars. Peloton vendra également son produit phare, le Peloton Guide (295 $). Les produits exclus sont le Bike+ et le tapis de course Tread.

Au début de l'année, le Wall Street Journal a rapporté qu'Amazon était en pourparlers avec Peloton en vue d'une éventuelle acquisition de cette dernière. Les ventes de vélos et d'abonnements de la société n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient auparavant, et elle a récemment dû supprimer 780 emplois. Elle a également fermé des points de vente au détail, cessé de fabriquer ses propres vélos, augmenté le prix de certains produits et confié la logistique de la livraison du dernier kilomètre à une société tierce plutôt que de continuer à l'assurer elle-même.



Écrit par Maggie Tillman.