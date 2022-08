Le rameur Peloton arrivera avant la fin de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - De grands changements sont prévus chez Peloton pour tenter de redresser la société après une chute des actions l'année dernière, et l'un de ces changements est le lancement du rameur Peloton.

La société a déjà confirmé qu'elle travaillait sur un rameur qui rejoindrait ses équipements Bike, Bike+ et Tread, mais jusqu'à présent, elle est restée muette sur la date de son lancement.

-

Dans une interview accordée à Mark Gurman de Bloomberg, le PDG de Peloton, Barry McCarthy, a déclaré qu'il avait "bon espoir de l'avoir pour les fêtes de fin d'année", ce qui laisse entendre qu'il arrivera avant la fin de l'année.

M. McCarthy a également déclaré à M. Gurman que les utilisateurs pourraient également être en mesure de coupler un smartphone ou une tablette par Bluetooth avec un vélo ou un tapis de course tiers et de diffuser le contenu de Peloton sur l'écran de l'équipement.

Actuellement, il est possible d'accéder à une partie du contenu de Peloton via l'application Peloton, mais M. McCarthy a déclaré que la société étudiait un modèle "freemium" dans lequel certaines fonctions de l'application seraient disponibles gratuitement, tandis que d'autres seraient payantes, un peu comme Fitbit le propose avec Fitbit Premium.

Enfin, M. McCarthy a indiqué à M. Gurman que Peloton travaillait à une nouvelle conception de ses vélos afin que les clients puissent les assembler eux-mêmes. Dans le modèle commercial actuel, les vélos sont livrés dans une camionnette Peloton avec un ingénieur Peloton, qui assemble le Bike ou Bike+ pour vous et vous aide à vous installer.

Les meilleures offres Amazon US Prime Day 2022 : Echo, Kindle, AirPods et plus encore Par Chris Hall · 13 Juillet 2022 Le Prime Day d'Amazon a démarré et des offres sont proposées pour toute une série de produits. Nous sommes là pour vous guider vers les

Dans l'interview avec Gurman cependant, McCarthy a dit : "Nous y travaillons [à la refonte du vélo] depuis un certain temps, et c'est une réalité.

Il a ajouté : "Nous continuerons à réduire les coûts du matériel et nous le concevrons de manière à ce que vous puissiez l'assembler et l'expédier via FedEx".

Nous avons hâte de voir le rameur Peloton et de voir comment il se compare à Hydrow, et le fait d'avoir l'option du contenu Peloton sur des tapis de course et des vélos tiers est une excellente chose pour l'utilisateur final. Quant à l'auto-assemblage, espérons qu'il ne soit pas trop difficile.

Écrit par Britta O'Boyle.